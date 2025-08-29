برگزاری نشست شورای امنیت در بارۀ ایران

انتظار میرود که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه ۲۹م اگست، درباره ایران، نشستی مشورتی "پشتدرهای بسته" برگزار کنند.
به نوشته سایت "گزارش شورای امنیت"، این جلسه به درخواست فرانسه و بریتانیا برگزار میشود که پیشتر به همراه آلمان در روز پنجشنبه ۲۸م اگست، نامهای به شورای امنیت ارسال کردند و در آن گفتند که به اعتقاد آنها ایران، در اجرای تعهدات خود تحت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) "کوتاهی قابل توجهی" کرده است.
آنها در این نامه گفتند که به همین دلیل برای اعمال دوباره تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، "مکانیزم ماشه" را فعال میکنند.
طبق گزارشها، روسیه در جریان مذاکرات برجام که در سال ۲۰۱۵ امضا شد، مکانیزم ماشه را طراحی کرد. برجام در ازای کاهش فعالیتهای هستهای ایران، تحریمهای بینالمللی علیه تهران را کاهش داد. دونالد ترمپ، در دورۀ ریاست جمهوری نخست خود، ایالات متحده را از برجام خارج کرد.
آقای ترمپ بارها از آن توافق انتقاد کرده بود و گفته است که نمیگذارد ایران به سلاح هستهای دست یابد. نیروهای مسلح امریکا به دستور او، در سال جاری و در جریان جنگ ۱۲ روزۀ اسرائيل با ایران، به سه مرکز مهم هستهای نطنز، فردو و اصفهان حمله کردند. ایران میگوید که خواهان غنیسازی یورانیم است. امریکا و اسرائيل میگویند ایران نباید غنیسازی کند.
در پی اقدام بریتانیا، آلمان، و فرانسه برای آغاز روند فعالسازی مکانیزم ماشه علیه ایران، مارکو روبیو وزیر خارجۀ امریکا، با انتشار بیانیهای از تصمیم این سه قدرت اروپایی استقبال کرد.
به گفته دیپلوماتها، روند فعالسازی، ۳۰ روز طول میکشد و هدف آن است که پیش از آغاز ریاست دورهای روسیه بر شورای امنیت در ماه اکتوبر، تحریمهای گستردۀ بینالمللی علیه ایران بار دیگر احیا شود. در صورت طی شدن مراحل، تحریمهای سازمان ملل متحد در حوزههای مالی، بانکی، انرژی و نظامی که از سال ۲۰۱۵ لغو شده بود، دوباره برقرار خواهد شد.
سه کشور اروپایی و امریکا، ایران را متهم میکنند که توافق هستهای ۲۰۱۵ (برجام) را که برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای امضا شده بود نقض کرده است. کشورهای غربی به استناد گزارشهای ادارۀ بین المللی انرژی اتمی میگویند که پیشرفت برنامۀ هستهای ایران، فراتر از نیازهای غیرنظامی است.
