برگشت مفتشین ادارۀ بین المللی انرژی اتمی به ایران

رافائل گروسی، رئیس ادارۀ بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که برای نخستین بار از زمان جنگ ۱۲ روزۀ ایران و اسرائیل، تیم مفتش این نهاد پس از ماه‌ها وقفه به ایران بازگشته است.

گروسی در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که ایران به‌عنوان عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موظف به پذیرش متفتشین است و بدون حضور متفتشین "هیچ مذاکره جدی شکل نخواهد گرفت."

گروسی همچنین گفت که اروپایی‌ها می‌خواهند ببینند آیا ایران همکاری می‌کند، مفتشین را می‌پذیرد و نشانه‌ای از بازگشت به شرایط عادی وجود دارد یا نه.

این اظهارات ساعتی بعد از آن اعلام شد که ایران و سه کشور اروپایی در شهر ژنیو درباره قصد طرف اروپایی برای فعال کردن میکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد مذاکره کردند، اما منابع آگاه گفتند که نتیجه‌ای در برنداشته است.

در حالی‌که تنها چهار روز تا ضرب‌الاجل امریکا و اروپا برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران باقی مانده، نشست نمایندگان ایران و سه کشور اروپایی در ژنیو روز سه‌شنبه "بدون نتیجه" پایان یافت.

خبرنگار آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد که این نشست «فاجعه‌بار نبود»، اما هیچ پیشرفتی در آن حاصل نشد و طرف ایرانی هیچ پیشنهاد عملی درباره برنامه هسته‌ای روی میز نگذاشت. به گفته یک منبع دیگر، ایران برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها "چیزهای بسیار کمی" در این نشست ارائه کرد.

به دنبال توافق میان ایالات متحدهٔ امریکا و سه کشور اروپایی به شمول بریتانیا، فرانسه و آلمان، ضرب‌الاجل غیررسمی برای دستیابی به توافق جدید هسته‌ای با ایران، به تهران داده شد.

براساس گزارش‌ها، وزیران خارجهٔ فرانسه، بریتانیا، آلمان و مسوول سیاست خارجی این اتحادیه، با وزیرخارجهٔ ایران صحبت تلیفونی کرده و از تهران خواسته اند که فوراً به مسیر دپلوماتیک برگردد تا به یک توافق قابل تایید و پایدار دست یابند.

این مقام‌های اروپایی به ایران همچنان اعلام کرده اند که در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای تا پایان تابستان امسال، تحریم‌های سازمان ملل متحد بر آن کشور باز خواهد گشت.

پیش از این، مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحدهٔ امریکا در تماس با همتایان سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا با آنان توافق کرد که پایان ماه آگست، به‌عنوان ضرب‌الاجل غیررسمی برای دستیابی به توافق جدید هسته‌ای با ایران، تعیین شود.

مارکو روبیو و وزیران خارجهٔ فرانسه، بریتانیا و آلمان توافق کردند که در صورت عدم دستیابی به توافق یادشده تا آن زمان، سه کشور اروپایی میکانیزم ماشه را فعال کنند؛ اقدامی که همه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را بازمی‌گرداند.

در همین زمینه، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، به الشرق الاوسط گفت تهران در صورت ارائه تضمین‌های امنیتی آماده مذاکره با آمریکا است.

با وجود این، علی خامنه‌ای بار دیگر هرگونه مذاکره "زیر فشار" را رد کرد و به تاریخ دوم سپتمبر گفت: "امریکا ذاتاً دشمن است و مذاکره این واقعیت را تغییر نمی‌دهد".