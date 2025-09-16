ایالات متحده در سالگرد مرگ مهسا: ایران زندگی جوان او را کوتاه کرد

وزارت خارجه ایالات متحدۀ امریکا به مناسبت سومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پولیس "گشت ارشاد" ایران، با نشر بیانیه‌‌ای گفت که حکومت ایران "زندگی جوان او را کوتاه کرد و به آن پایان داد."

تامی پیگات، معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در بیانیه‌ای گفت "در سومین سالگرد قتل وحشیانه" او، "یاد و خاطره مهسا (ژینا) امینی را گرامی می‌داریم."

در این بیانیه آمده است که حکومت ایران "طی ۴۶ سال با شکنجه و اعدام حکومت کرده و با اعدام‌ها و ضرب و جرح‌های عمومی، هرگونه مخالفتی را سرکوب کرده است."

در این بیانیۀ وزارت خارجه ایالات متحده آمده است در حالی که ایران میلیاردها دالر را صرف صدور ترور می‌کند، مردم خود را نادیده می‌گیرد و آن‌ها را با کمبود آب و برق، فقر و فروپاشی زیربناها مواجه ساخته است.

این بیانیه اذعان می‌دارد که ایران "باید یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان می‌بود؛ اما طبقۀ حاکم فاسد، آیندۀ آن را هدر داد."

وزارت خارجه ایالات متحده در این بیانیه گفته است که واشنگتن در کنار مردم ایران ایستاده است و از خواست آنان برای کرامت و زندگی بهتر حمایت می‌کند.

تامی پیگات در این بیانیه گفت که حکومت امریکا "به اعمال فشار حداکثری" بر رژیم ایران ادامه خواهد داد "تا اطمینان حاصل شود که این رژیم در قبال اقداماتش علیه مردم و همسایگانش پاسخگو باشد."

این بیانیه حاکیست که "نام مهسا هرگز فراموش نخواهد شد. قتل او، همراه با بسیاری دیگر، گواه محکمی بر جنایات جمهوری اسلامی علیه بشریت است."

بیانیۀ وزارت خارجه ایالات متحده می‌افزاید که واشنگتن به همکاری با متحدان و شرکای خود در سراسر جهان ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که "این جنایات با پاسخگویی، عدالت و عزم" به پاسخگو کردن روبه‌رو می‌شوند.