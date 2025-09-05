یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده درباره فعالیتهای ایران در زمینۀ صادرات طیاره های بدون سرنشین و دیگر جنگافزارها، به صدای امریکا گفت که این رژیم ایجاد اختلال در امنیت منطقهای و جهانی را جایگزین توجه به رفاه شهروندان ایران کرده است.
اظهارات این سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ به پرسش صدای امریکا درباره سخنان مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، و ابراز نگرانی فزاینده او درباره "سلاحهای نامتعارفی که در حال حاضر در اختیار برخی کارتلهای مواد مخدر قرار دارد" بیان شده است.
این سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه پنجم سپتمبر / در پاسخ به پرسش بخش فارسی صدای امریکا درباره پهپادها و فعالیت جمهوری اسلامی در این زمینه، گفت: «رژیم ایران به جای صادرات تکنالوژی های بیثباتکننده و مشارکت در فعالیتهای غیرقانونی در خارج از کشور، باید بر رفع نیازهای مردم خود تمرکز کند."
او همچنین تأکید کرد: "این رژیم مدتها است که رفاه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شهروندان خود را نادیده گرفته است."
سخنگوی وزارت خارجه امریکا همچنین گفت: "حکومت ترمپ از طریق تحریمها، تلاشها برای ایجاد ممنوعیتها، و ابتکارات دیپلوماتیک، همچنان به مختل کردن این فعالیتهای ایران و حفظ امنیت منطقهای و جهانی متعهد است."
آقای روبیو روز چهارشنبه سوم سپتمبر در جریان سفرش به امریکای جنوبی گفت که کارتلهای مواد مخدر "در حال حاضر نهتنها مینهای زمینی و نارنجک در اختیار دارند، بلکه اکنون شاهد استقرار تکنالوژی درون ها توسط گروههای تروریستی مواد مخدر هستیم که از خاک ونزوئلا و در بسیاری موارد در کولمبیا فعالیت میکنند."
وزیر خارجه امریکا همچنین افزود: "درونهای که در اختیار این کارتلهای مواد مخدر است، دولتها و نیروهای امنیتی را تهدید میکنند. بنابراین این چیز دیگری است که باید روی آن تمرکز کنیم."
