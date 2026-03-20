اسراییل از کشته شدن دو مقام نظامی ایران خبر داد

اسراییل میگوید که در روزهای اخیر، در چارچوب عملیات مشترک با ایالات متحدۀ امریکا، دو مقام نظامی دیگر رژیم ایران را از پا در آورده است.
مقامهای اسراییلی همچنان گفته اند که قابلیتهای رژیم ایران را در زمینۀ غنیسازی یورانیم و تولید میزایلهای بالستیک نیز از بین برده است.
نیروهای دفاعی اسراییل، روز جمعه در سلسله پستهایی در شبکههای اجتماعی، خبر دادند که طیارههای جنگی آنکشور در یک عملیات شب هنگام، علی محمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از بین برده است.
در پست دیگر نیروهای دفاعی اسراییل آمده است که در اوایل هفتۀ جاری، حملۀ هوایی که قوماندان نیروهای شبه نظامی بسیج در آن کشته شد، منجر به کشته شدن اسماعیل احمدی، رییس بخش استخبارات بسیج نیز شده است.
بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل، روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت که در عملیات مشترک امریکا – اسراییل که به تاریخ ۲۸ فبروری آغاز شده است، تاسیساتی از میان برداشته شده است که رژیم ایران از آن برای برنامههای هستهای و میزایلی خود کار میگرفت.
نتنیاهو گفت: " همین حالا، بعد از ۲۰ روز، به شما گفته میتوانم، ایران امروز این قابلیت را ندارد که یورانیم تولید کند، این توانایی را ندارد که میزایل بالستیک تولید کند. ما به از بین بردن این قابلیتها ادامه میدهیم. ما آنها را به خاکستر مبدل خواهیم کرد."
صدر اعظم اسراییل افزود که پس از آنکه رژیم ایران در نهم مارچ مجتبی خامنهای را به عنوان رهبر جدید خود معرفی کرد، "مطمین نیست که چه کسی رژیم ایران را اداره میکند" اما جزییات بیشتری ارایه نکرد. مقامات امریکایی گفتهاند که مجتبی خامنهای در ضربات آغازین عملیات خشم حماسی که منجر به کشته شدن آیتالله علی خامنهای، رهبر پیشین رژیم ایران شد، زخمی شده است.
نتنیاهو گفت: "آنچه میبینیم این است میان کسانی که در تلاش برای رسیدن به رهبری اند، تنش زیادی وجود دارد. این یک موضع یکدست نیست. میبینید که گاهی با دستورهای متضادی که صادر میشود، کاری را انجام میدهند و سپس آن را پس میگیرند و این سلسله ادامه دارد."
صدراعظم اسراییل در این مورد که عملیات برای چه مدت ادامه خواهد داشت، چیزی نگفت، اما اضافه کرد: "من همچنان میبینم که این جنگ زودتر از آن که مردم فکر میکنند، خاتمه مییابد."
دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا روز پنجشنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که عملیات خشم حماسی "به گونۀ چشمگیر پیشتر از تقسیم اوقات" به پیش میرود و "قرار است بسیار زود خاتمه یابد."
