اردوی اسراییل می‌گوید که قبل از راه اندازی عملیات احتمالی برای تصرف شهر غزه، ۶۰هزار نیروی احتیاط خود را فرا خواهد خواند. اردوی اسراییل این اظهارات را در حالی ابراز کرده است که میانجی‌های عرب انتظار پاسخ اسراییل به پیشنهاد اخیر آتش بس را دارند.

اردوی اسرايیل گفته است که اسراییل کتز، وزیر دفاع آن کشور، برنامه آغاز یک مرحله جدید جنگ اسراییل در برابر گروه تروریستی حماس و فرا خواندن نیروی احتیاط را منظور کرده است.

یک مقام اردوی اسراییل گفته است که سربازان احتیاط ماموریت خود را تا ماه سپتمبر آغاز نخواهند کرد.

اسراییل تا کنون به طرح ارایه شده از سوی مصر و قطر که در آن آتش بس ۶۰ روزه پیشنهاد شده، پاسخ نداده است. حماس در جریان هفتهٔ جاری، شرایط آتش بس را پذیرفت.

قصرسفید گفته است که بر این طرح غور می‌کند.

کارولین لیویت، سخنگوی قصرسفید، روز سه شنبه گفت: "فکر نمی‌کنم پس از آن که رییس جمهور ایالات متحده روز گذشته یک پیام بسیار قوی را در مورد جنگ در تروث سوشیل نشر کرد، پذیرفتن این طرح از سوی حماس یک تصادف باشد."

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده،گفته است که رهایی گروگان‌های باقی ماندۀ اسراییلی که در اسارت حماس اند، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که با این گروه تروریستی "رویارویی صورت گیرد و از بین برده شود".