تخریب یک بلند منزل در شهر غزه توسط اردوی اسراییل

اسراییل در اولین حملۀ خود از زمان اعلام تصرف شهر غزه، برای نابودی یکی از آخرین سنگرهای باقیماندۀ گروه تروریستی حماس در فلسطین، یک بلند منزل را در شهر غزه با خاک یکسان کرد.
تصاویری که در شبکههای اجتماعی به نشر رسیده، نشان میدهد که روز جمعه چندین انفجار در برج مُشتها در شهر غزه / قبل از آنکه این برج فروریزد، رخ داده است. نیروهای دفاعی اسراییل، در یک بیانیه گفت که حماس زیربنا را در داخل و زیر ساختمان ملکی ساخته است تا این گروه را قادر سازد بر نیروهای اسراییلی حمله کند و راه فرار برای تروریستان فراهم سازد.
اردوی اسرائیل همچنین اعلام کرد که پیش از حمله، اقداماتی را برای کاهش احتمال آسیب به غیرنظامیان انجام داده است، از جمله "هشدار به مردم، استفاده از مهمات دقیق، رصد هوایی و اطلاعات استخباراتی بیشتر". هیچ گزارش فوری از تلفات انسانی منتشر نشده است.
در یک انکشاف دیگر، حماس روز جمعه یک ویدیو را در رسانه های اجتماعی به نشر سپرده که نشان میدهد دو گروگان اسراییلی زنده اند. این گروگانها جز ۴۸ گروگان زنده و فوتشدهای استند که از زمان آغاز جنگ با اسراییل، پس از حملۀ حماس بر این کشور، در اسارت قرار دارند.
دو گروگانی که در این ویدئو دیده میشوند، گای گیلبوا-دلال و آلون اوهل هستند. گروه اصلی مدافع گروگانها در اسرائیل، انجمن گروگانها و خانوادههای گمشده، هویت آنها را تأیید کرد.
حماس بارها ویدیوهایی از گروگانهای اسرائیلی که تحت فشار صحبت میکنند، منتشر کرده است که بخشی از یک کارزار جنگ روانی برای تضعیف روحیه اسرائیلیها پنداشته می شود.
در بخشی از ویدئویی که خانوادهی گیلبوا-دلال انتشار آن را تأیید کردهاند، این گروگان اسراییلی تاریخ ثبت را ۲۸ آگست ۲۰۲۵ می گوید و محل حضورش را شهر غزه معرفی میکند.
حماس پیشنهاد داده است که در ازای آزادی زندانیان امنیتی فلسطینی توسط اسرائیل و خروج نیروهایش از غزه، تعدادی از گروگانها را آزاد کند، در حالی که اسرائیل از این گروه خواسته است که همه گروگانها را یکجا آزاد کند و خلع سلاح شود یا با نابودی روبرو شود.
گروه