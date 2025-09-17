اردوی اسراییل: هدف حملۀ زمینی بر شهر غزه حذف تروریستان و تخریب زیربناهای نظامی آنان است

اردوی اسراییل میگوید که نیروهای نظامی پیادۀ این کشور در دومین روز حمله بر شهر غزه، در حال "حذف" تروریستان و تخریب ساختارهای نظامی آنان است.

عملیات زمینی نظامی اسراییل در حالی وارد روز دوم می‌شود که این کشور در تلاش است تا آخرین سنگر اصلی گروه تروریستی حماس در قلمرو فلسطینی غزه را کاملا تصرف کند.

نیروهای دفاعی اسراییل جزییات این عملیات را امروز چهارشنبه با نشر بیانیه‌ای در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته است. در این بیانیه آمده است که نیروهای هوایی و توپخانه از زمان آغاز تهاجم در اوایل روز سه شنبه، با حمله به بیش از ۱۵۰ هدف تروریستی در شهر غزه، از نیروهای پیاده پشتیبانی کرده است.

حکومت اسراییل، ماه گذشته اعلام کرد که برای پیشبرد هدف خود مبنی بر شکست حماس و تضمین آزادی گروگان‌های باقیمانده در اسارت این گروه، شهر غزه را تصرف خواهد کرد. حماس در اکتوبر ۲۰۲۳، هنگام حمله بر اسراییل از غزه و آغاز جنگ جاری، ۲۵۱ نفر را گروگان گرفت و بیش از ۱۲۰۰ نفر، عمدتاً غیرنظامی، را کشت.

اردوی اسراییل روز چهارشنبه با نشر پیامی در رسانه‌های اجتماعی، همچنان اعلان کرد که مسیر امن را برای تخلیه صدها هزار غیرنظامی فلسطینی باقیمانده در شهر غزه به سمت جنوب باز کرده است. در پیام همچنان آمده است که این مسیر در جادۀ صلاح‌الدین به مدت ۴۸ ساعت و تا ساعت ۱۲ ظهر روز جمعه به وقت محلی، باز خواهد بود.

رسانه‌های اسراییلی روز سه شنبه به نقل از اردوی اسراییل گزارش دادند که حدود ۳۵۰ هزار فلسطینی با توجه به هشدارهای چند هفته‌ای اسراییل مبنی بر ترک شهر غزه و آماده شدن اردو برای حملۀ زمینی، این شهر را به صوب بخش های دیگر این منطقه تخلیه کرده‌اند.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز سه شنبه پیش از ترک واشنگتن برای سفر رسمی به بریتانیا به خبرنگاران گفت که اطلاعات زیادی در مورد حمله زمینی اسراییل به شهر غزه ندارد. اما گفت، اگر حماس سعی کند از گروگان‌هایی که هنوز در بند دارد به عنوان سپر انسانی استفاده کند، این گروه "بهای سنگینی خواهد پرداخت".

بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل، روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که ترمپ از او دعوت کرده است تا به تاریخ ۲۹ سپتمبر، سه روز پس از سخنرانی رهبر اسراییل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک، در قصر سفید با او دیدار کند.

نتنیاهو بارها از رییس جمهور دونالد ترمپ، به خاطر حمایت از تلاش‌های اسراییل جهت شکست دادن حماس و بازگرداندن گروگان‌ها تشکر کرده است.

قصر سفید به درخواست صدای امریکا که روز سه شنبه برای اظهار نظر در مورد اعلامیه نتنیاهو در مورد دیدار با ترمپ در قصر سفید ارسال شد، پاسخی نداد. این چهارمین دیدار نتنیاهو با ترمپ از زمان آغاز دوره دوم ریاست جمهوری‌اش خواهد بود.