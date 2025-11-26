اسراییل دریافت جسد یکی از سه گروگان در گذشته در غزه را تایید کرد

اسراییل اعلام کرده است که جسد یکی از گروگانهای درگذشته را که در اختیار حماس بوده، تحویل گرفته است، اقدامی که در چارچوب اجرای توافق آتشبس ششهفتهای با حمایت ایالات متحدۀ امریکا انجام میشود.
این آتشبس به جنگ دوساله غزه پایان داده است، هرچند دو طرف یکدیگر را به نقض آن متهم میکنند.
دفتر صدراعظم اسراییل اعلام کرد که پس از آنکه نیروهای حماس تابوت بقایای فرد درگذشته را اوایل روز سه شنبه به صلیب سرخ تحویل دادند، نیروهای امنیتی اسراییل تابوت حاوی بقایای این فرد را از کارکنان صلیب سرخ در غزه دریافت کردند.
وزارت صحت اسراییل اعلام کرد که این جسد به مرکز طب عدلی تلابیب منتقل شده تا هویت آن پیش از اطلاعرسانی به خانوادهها مورد بررسی و تأیید قرار گیرد.
گروه جهاد اسلامی فلسطین، که متحد حماس ــ گروه مسلط بر حدود نیمی از باریکۀ غزه در امتداد ساحل مدیترانه ــ محسوب میشود، گفته است روز دوشنبه این جسد را در مرکز غزه پیدا کرده است.
اسراییل در انتظار تحویل بقایای سه گروگان درگذشته باقیمانده بود؛ افرادی که در میان ۲۵۱ نفری قرار داشتند که در حمله تروریستی هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ حماس و متحدانش از غزه به داخل اسراییل ربوده شدند. آن حمله بیش از ۱۲۰۰ کشته برجای گذاشت که بیشتر آنها غیرنظامی بودند و آغازگر جنگی دوساله شد که نهایتاً با آتشبس ۱۰ اکتوبر پایان یافت.
اگر جسد تحویلدادهشده تأیید شود که متعلق به یکی از گروگانهای درگذشته است، تنها دو گروگان درگذشته دیگر در غزه باقی خواهند ماند.
سه گروگان درگذشتهای که اسراییل در تلاش برای بازیابی بقایای آنان بوده عبارتاند از: شهروند اسراییلی "درور اور"، جگرن "ران گوویلی" و شهروند تایلندی "سودتیساک رینتالاک."
بر اساس مفاد آتشبس، حماس باید ۴۸ گروگان باقیمانده را به اسراییل بازمیگرداند و در مقابل، اسراییل حدود ۲۰۰۰ زندانی امنیتی فلسطینی را آزاد کرده و بقایای صدها فلسطینی درگذشته را تحویل میداد.
حماس در نخستین روز آتشبس، ۲۰ گروگان زنده باقیمانده را آزاد کرد و در هفتههای بعد نیز بقایای ۲۵ نفر از ۲۸ گروگان درگذشته را بازگرداند. اسراییل نیز زندانیان امنیتی را آزاد کرده و در ازای هر گروگان درگذشته، بقایای ۱۵ فلسطینی را تحویل داده است.
اسراییل حماس را به نقض مکرر آتشبس متهم میکند؛ از جمله بهدلیل تأخیر در بازگرداندن بقایای آخرین گروگانها و همچنین نزدیک شدن و انجام حملات ــ گاه مرگبار ــ توسط نیروهای حماس علیه سربازان اسراییلی که همچنان کنترول نیمهای دیگر غزه، همجوار با مرزهای اسراییل را در اختیار دارند.
اسراییل نیز در پاسخ، حملات هوایی و عملیات زمینی گستردهای انجام داده که طی هفتههای اخیر دهها عضو حماس در آن کشته شدهاند.
