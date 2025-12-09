اردوی اسرایيل می‌ گوید مواضع حزب ‌الله در لبنان را بمباران کرد

اردوی اسرایيل اوایل امروز سه شنبه نهم دسمبر اعلام کرد که به مواضع حزبالله لبنان و قطعۀ رضوان این گروه، که مورد حمایت ایران است، حمله کرده است.
دقایق پیش از این حمله، برخی از رسانهها و خبرنگاران در منطقه از حمله هوایی شبانه به مناطق مختلف جنوب لبنان خبر دادند.
ویدیوهایی نیز از آنچه حمله هوایی اسرایيل به جنوب لبنان خواند شده در شبکههای اجتماعی منتشر شده است.
اردوی اسرایيل در بیانیه ای گفت که به ساختمانهای نظامی و مراکز مربوط به تمرین یگان "نیروی رضوان" حزب الله حمله کرده است.
حمله اسرایيل به مواضع حزبالله که حفظ برتری هوایی آن را نشان می دهد در حالی است که حزب الله با خلعسلاح به صورت مسالمت آمیز مخالفت می کند.
حزبالله پس از آنکه در اکتوبر ۲۰۲۳ وارد درگیری بین اسرائيل و حماس شد، به شدت هدف حملات نظامی اسرایيل قرار گرفت و تضعیف شد.
در آن حملات رهبر حزب الله، حسن نصرالله نیز کشته شد.
مقام های اسرایيل قبلا گفته اند که نخواهند گذاشت حزبالله توانایی گذشته خود را بدست آورد و در جنوب لبنان مستقر شود.
اسرایيل همچنین پس از جنگ سال جاری با جمهوری اسلامی، گفته است که نمی گذارد این حکومت که از حزبالله و حماس حمایت می کند، قابلیت های خود در ساخت میزاییل و امور هسته ای را احیا کند
