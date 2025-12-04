اسراییل هویت گروگان کشته شدۀ تایلندی را تثبیت کرد

مقام‌های اسراییلی گفته اند که بقایای جسد یک شهروند تایلند از سوی گروه تروریستی حماس تحویل داده شد و با این حساب تنها جسد یک گروگان دیگر در قلمرو فلسطینی باقی مانده است.

حماس در جریان حمله بر اسراییل در هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ بیش از ۱۲۰۰ نفر، عمدتاً غیرنظامیان، را کشت و ۲۵۱ نفر دیگر، به شمول شهروندان خارجی، را گروگان گرفت.

حکومت اسراییل گفته است که پس از تحویلدهی جسد سودیساک رینتالاک، شهروند تایلند، شناسایی هویت وی در یک مرکز طب عدلی در تل ابیب آغاز شده است. جسد این گروگان روز چهارشنبه به مسوولان کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، تحویل داده شد.

رینتالاک در چارچوب برنامۀ حکومت اسراییل برای استخدام کارگران خارجی، در یک مزرعه در جنوب اسراییل و در نزدیکی مرز غزه کار می‌کرد و در جریان حملۀ حماس بر اسراییل، از سوی جنگجویان حماس ابتدا کشته و سپس به غزه منتقل شد.

حملۀ حماس بر اسراییل منجر به آغاز جنگ در غزه شد تا اینکه در دهم اکتوبر سال روان این جنگ با وساطت ایالات متحده و استثقرار آتش‌بس پایان یافت.

اکنون تنها جسد ران گفیلی، یک منسوب پیشین پولیس اسراییل، که در حملۀ هفتم اکتوبر توسط حماس کشته شده و سپس جسدش به غزه منتقل شده بود، در نزد گروه حماس باقی مانده است.

بر اساس آتش‌بس به میانجی‌گری ایالات متحده میان حماس و اسراییل، گروه حماس باید ۴۸ گروگان باقیمانده را که شماری از آنان دیگر زنده نبودند، به اسراییل تحویل بدهد. اسراییل نیز متعهد شده بود که در بدل رهایی گروگان‌ها حدود ۲۰۰۰ زندانی امنیتی فلسطینی را رها کرده و بقایای اجساد صدها فلسطینی دیگر را تحویل دهد.

بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل، با نشر بیانیه‌ای گفت که اسراییل "به کار خستگی ناپذیر" برای برگرداندن جسد گفیلی برای خاکسپاری در اسراییل "مصمم و متعهد" است.