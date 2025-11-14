حماس جسد دیگر گروگان اسراییلی را تحویل داد

دفتر بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسراییل به روز پنجشنبه گزارش داد که جسد گروگان اسراییلی ، منی گودار، پس از آن به مقامات اسراییلی سپرده شد که دهشت افگنان فلسطینی در غزه آن را به کارمندان صلیب سرخ تحویل دادند.

گودار، ۷۳ ساله، در قسمت جنوبی اسرائیل، کیبوتص بئری، در نزدیکی غزه زندگی می ‌کرد و توسط گروه حماس هنگام حمله به اسرائیل از خاک فلسطین در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ کشته شد.

نمایندگان نیروهای دفاعی اسراییل به خانواده گودار اطلاع دادند که بقایای جسد او پس از تأیید هویتش توسط داکتران، بازگردانده شده است.

گودار و همسرش آیلت، ۶۳ ساله، در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ توسط جنگجویان جهاد اسلامی فلسطین در کیبوتص بئری کشته شدند و جسد او توسط گروه حماس به غزه ربوده شد.

از این زوج، چهار فرزند ، مور، گال، بار و گونی، تعدادی از نواسه ها و چندین خواهر و برادر به جا مانده‌اند.

حماس در بیانیه‌ ای مشترک با جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که جسد گودار در خان یونس بود . هر دو گروه در جریان حمله ۷ اکتبر که منجر به جنگ غزه شد، در ربودن ۲۵۱ گروگان دست داشتند.

در حال حاضر اجساد دو اسرائیلی و یک تبعه تایلندی در باریکه غزه باقی مانده است.

حماس ادعا کرده است که به دلیل ویرانی‌ها و آوار ناشی از جنگ دو ساله‌ با اسراییل که ماه گذشته با میانجیگری امریکا به آتش ‌بس انجامید، نمی‌ تواند به برخی از اجساد دسترسی داشته باشد

حماس تمام ۲۰ گروگان زنده مانده را که در غزه در بازداشت بودند، طبق توافق آتش‌ بس ماه اکتوبر، در بدل آزادی نزدیک به ۲۰۰۰ زندانی فلسطینی و بازداشت شدگان دوران جنگ که در اسارت اسراییل بودند، آزاد کرد.

همچنین، این توافق‌ بازگشت بقایای ۲۸ گروگان را در بدل بقایای ۳۶۰ شبه‌ نظامی فراهم می‌ کند.