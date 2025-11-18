 هشدار به شهروندان جاپانی مستقر در چین: به مناطق مزدحم تردد نکنید

در بحبوحۀ تنش میان جاپان و چین، حکومت جاپان به شهروندان خود در چین گفته است تا اقدامات احتیاطی را تقویت بخشند.

پس از اظهارات اخیر سانای تاکایچی، صدراعظم جاپان در مورد تایوان که باعث ایجاد اختلاف دپلوماتیک با چین و تشدید تنش‌ها بین دو کشور شده است، سفارت جاپان در چین به شهروندان خود یادآوری کرده است که مراقب باشند، اقدامات امنیتی را تقویت کنند و از حضور در مکان‌های مزدحم خودداری کنند.

اظهارات اخیر تاکایچی، که گفته است در صورت اقدام چین برای تصرف تایوان، جاپان ممکن مداخلۀ نظامی کند، جدی‌ترین درگیری دپلوماتیک میان جاپان و چین در سال‌های اخیر را رقم زده است.

در میان این تنش‌ها، سفارت جاپان در چین، یک اعلامیه‌ای را روز دوشنبه به نشر سپرده به شهروندان جاپان در چین یاددهانی کرده است که به رسم و رواج‌های محلی احترام بگذارند و هنگام تعامل با مردم چین مراقب گفتار و کردار خود باشند.

سفارت جاپان همچنان از جاپانی‌های مستقر در چین خواسته است تا اقدامات امنیتی را حین بیرون رفتن اتخاذ کرده، هوشیار باشند، به اطرافیان شان توجه کنند و از تنها سفر کردن اجتناب ورزند به ویژه زمانی‌که همراه کودکان می‎باشند.

در اعلامیۀ سفارت آمده است که در صورت مشاهدۀ هرگونه فرد یا گروه مشکوک، حتا اگر شک جزیی داشته باشد، به آنان نزدیک نشوند و فوراً ساحه را ترک کنند.

تاکایچی، که یک ماه قبل به عنوان نخستین صدراعظم زن در جاپان انتخاب شد، در هفتم نومبر به اعضای پارلمان جاپان گفت که اگر چین اقدام نظامی را علیه تایوان اتخاذ کند و برای اینکار از کشتی‌های جنگی استفاده کند، یک "تهدید بالقوه‌ای را متوجه جاپان" می‌سازد.

مایونینگ، سخنگوی وزارت خارجۀ چین، در یک کنفرانس خبری در بیجینگ در پاسخ به سوالی در مورد این هشدار گفت: " حکومت چین مطابق قانون، همواره از امنیت شهروندان خارجی در این کشور محافظت کرده و به محافظت از آن ادامه خواهد داد."

در تلاش برای کاهش تنش‌ها، ماساکی کانای، رییس عمومی دفتر امور آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه جاپان، روز سه‌شنبه (۱۸ نوامبر) در بیجینگ با لیو جینسونگ، رییس عمومی امور آسیای وزارت خارجه چین، دیدار کرد، اما به نظر می‌رسد این مذاکرات به موفقیتی دست نیافته است.