جی دی ونس: روسیه باید در جنگ علیه اوکراین واقعیت را بپذیرد

جی دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحده، می ‌گوید که روسیه باید در جنگ خود علیه اوکراین " بیدار شود و واقعیت را بپذیرد" و به " تقاضای مشتاقانۀ" رئیس جمهور دونالد ترمپ برای حضور به میز مذاکره و رسیدن به یک توافق صلح گوش دهد.

رییس جمهور ترمپ هفته گذشته گفت که اوکراین می ‌تواند تمام قلمرو های را که به روسیه از دست داده است، پس بگیرد، چیزی که ونس آنرا طی مصاحبه‌ ای با فاکس نیوز سندی، به تأثیر جنگ بر اقتصاد روسیه نسبت داد.

ونس گفت: " اقتصاد روسیه در حال فروپاشی است و روس‌ها در میدان نبرد چیز زیادی به دست نمی‌ آورند. واضح است که زمان آن رسیده است که آنها به درخواست مشتاقانۀ او ( ترمپ) برای حاضر شدن به میز مذاکره و صحبت جدی در مورد صلح گوش دهند."

آقای ونس علاوه کرد " فکر می‌ کنم آنچه تغییر کرده واقعیت در میدان جنگ است، روس‌ها افراد زیادی را کشته و افراد زیادی را از دست داده‌ اند و چیز زیادی برای پیشکش ندارند."

رییس جمهور ترمپ خواهان پایان دادن به جنگ تمام عیار سه ساله روسیه در اوکراین بوده است.

وآقای ترمپ در ماه اگست در تلاش برای پیشبرد این هدف با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در الاسکا دیدار کرد و خواستار مذاکرات مستقیم بین پوتین و ولادیمیر زیلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، شد.

روسیه تا کنون چنین دیداری را نپذیرفته است.

ونس گفت: " آنچه که ما در چند هفته گذشته دیده‌ایم این است که روس‌ها از نشستن برای هرگونه ملاقات دوجانبه با اوکراینی‌ها خودداری کرده‌اند."