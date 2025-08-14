دیدار معاون ترمپ با نظامیان امریکایی مستقر در بریتانیا

جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، روز چهارشنبه ۱۳ آگست (۲۲ اسد) با نظامیان امریکایی و خانوادهای شان در پایگاهٔ قوای هوایی سلطنتی فیئر فورد در بریتانیا دیدار کرد.
جی دی ونس، طی یک سخنرانی به نظامیان امریکایی، گفت که اردوی ایالات متحده به دلیل داشتن مردان و زنان دلیر، مایهٔ حسادت جهان میباشد.
ونس با ستایش از کارکرد نظامیان امریکایی، گفت که "به خاطر شماست که ما میتوانیم با قوت وارد یک مذاکره شویم" و افزود که "هر چیزی را که ما به عنوان یک حکومت انجام میدهیم، بدون سخت کوشی، شجاعت و مهارت شما، امکانپذیر نیست".
معاون دونالد ترمپ، همچنان در اشاره به همکاری میان ایالات متحده و بریتانیا، گفت: "بیش از ۱۰۰ سال، ما با دوستان بریتانیایی خود برای رسیدن به پیروزیهای بزرگ همکاری کرده ایم. اگر به تاریخ طولانی نگاه کنید، هر باری که اتفاق بزرگی برای جهان میافتد، هر باری که یک پیروزی بزرگ برای آزادی و صلح و رفاه به دست میآید، تقریباً همیشه بریتانیاییها و امریکاییها اند که با هم این کار را انجام میدهند."
دفتر جی دی ونس، قبلاً گفته بود که در این سفر، ونس قابلیتهای پایگاهٔ قوای هوایی سلطنتی فیئر فورد را ارزیابی خواهد کرد.
