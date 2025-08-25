ونس: ترمپ فشار بیشتر اقتصادی بر روسیه اعمال کرده است

جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، می‌گوید:" روس‌ها برای اولین بار در سه و نیم سال این جنگ، امتیازات قابل توجهی به رئیس جمهور ترمپ داده‌اند."

ونس، روز یکشنبه در جریان یک مصاحبه با رسانه‌ای امریکایی گفت:" ما تلاش داریم هر قدر که بتوانیم با هر دو جناح روسیه و اوکراین، برای یافتن یک راه حل قابل قبول جهت توقف کشتار، مذاکره کنیم."

ونس افزود که رئیس جمهور ترمپ، در تلاش برای تنگ ساختن عرصه به روسیه جهت کسب درآمد از منابع نفتی، "فشار های بیشتر اقتصادی" را به شمول وضع تعرفه های ثانوی بر هند اعمال کرده است.

هند یکی از مشتری های عمدۀ نفت روسیه در منطقه به شمار می رود.

معاون رئیس جمهور ایالات متحده خاطر نشان کرد که تعرفه های اضافی ۲۵درصدی که ترمپ بر صادرات هند در پاسخ به خریداری دهلی از نفت روسیه وضع کرده است، یک نوع اهرم است که می تواند مورد به مورد استفاده شود.

جی دی ونس، خاطر نشان کرد که اوکراین تضمین های امنیتی را به دست خواهد آورد که آن کشور را از تهاجم آیندۀ روسیه محافظت می کند.

ترمپ، روز جمعه، با ابراز ناامیدی از مسکو، تهدید خود را مبنی بر اعمال تحریم‌ها علیه روسیه، در صورت که پیشرفت در جهت صلح در اوکراین ظرف دو هفته صورت نگیرد، دوباره تکرار کرد.

دونالد ترمپ گفت: "من قرار است در مورد کاری که انجام می‌دهیم تصمیم بگیرم و این یک تصمیم بسیار مهم خواهد بود و آن اینست که آیا تحریم‌های گسترده یا تعرفه های بزرگ یا هر دو ... {را وضع کنیم یا خیر}...

ترمپ گفت که اگر روسیه کشتار در اوکراین را متوقف نسازد، همچنان در انزوا باقی خواهد ماند. ترمپ روز جمعه در قصرسفید گفت که "من در این باره خوشحال نیستم، در بارۀ هر آنچه در خصوص آن جنگ اتفاق می‌افتد، خورسند نیستم."