مارکو روبیو با همتای کوریای جنوبی خود ملاقات می کند

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، امروز چهارشنبه دهم سپتمبر، با چو یان، وزیر خارجۀ کوریای جنوبی، در واشنگتن ملاقات می کند.

این دو دیپلومات ارشد در حالی با هم دیدار می کنند که صدها شهروند کوریای جنوبی، در یک حملۀ گستردۀ علیه مهاجرین غیرقانونی، بازداشت شده و قرار است به کشورهای برگشتانده شوند.

مقامات وزارت خارجۀ کوریای جنوبی، در بارۀ سفر چو یان، به آژانس خبری "یونهاپ" گفته اند که "ما به گونۀ عمده روی حل مسئلۀ توقیف شهروندان کشور ما و کسب اطمینان از برگشتاندن مصوون آنان به کشور تمرکز می کنیم."

هفته گذشته، حدود ۴۷۵ نفر در یک حمله گسترده بر یک کارخانه باتری موتر در جورجیا، از جمله ۳۰۰ کارگر کوریای جنوبی، دستگیر شدند.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در هفتۀ روان در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت: "من از تمام آن شرکت ها که در ایالات متحده سرمایه گزاری می کنند می خواهم که لطفا به قوانین مهاجرت کشور ما احترام بگذارند."

ترمپ افزود که شرکت های خارجی، کارگران امریکایی را به کار بگمارند و آنان را آموزش دهند.

مقامات کوریای جنوبی در نظر دارند تا شهروندان بازداشت شدۀ کوریای جنوبی را در این هفته توسط یک پرواز چارتر به کشورشان منتقل کنند.

مسئله پناهندگان در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده در ۳۰ جولای از توافق تجاری با کوریای جنوبی خبر داد که می‌توانست مانع اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی ترمپ بر واردات کوریای جنوبی شود که قرار بود از اول اگست اجرایی شود.

کوریای جنوبی، مهمترین متحد امنیتی و دومین بزرگترین شریک تجارتی ایالات متحده می باشد.