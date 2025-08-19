مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، از رییس جمهور دونالد ترمپ به خاطر پیشرفت تلاشهایش در راستای ختم جنگ اوکراین تمجید کرد و حکومت جو بایدن، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، را متهم کرد که در این زمینه کاری نکرد.
روبیو شام دوشنبه ۱۸ اگست و پس از دیدار ترمپ با رییس جمهور اوکراین و شماری از رهبران کشورهای اروپایی در قصر سفید، در مصاحبه با شبکۀ خبری فاکس گفت که ترمپ "یگانه رهبر جهان" است که ثابت کرده که میتواند توافق صلح میان ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین و ولادمیر پوتین، رییس جمهور روسیه را وساطت کنند.
روبیو گفت: "پس از سه سال بنبست، هیچ نوع گفتگو و هیچ نوع تغییر در وضعیت، این نخستین بار است که تحرکی به چشم میخورد... آرام کردن وضعیت کار آسانی نیست، اما هیچ کاری در مورد این جنگ صورت نگرفت. به مفهوم واقعی، تنها گزینهای که در حکومت قبلی [ایالات متحده] به ما داده شد، تداوم تمویل اوکراین بود، به هر میزانی که نیاز بود و به هر مدت زمانی که طول میکشید."
در خصوص موفقیت تلاشهای ترمپ برای ختم جنگ اوکراین، روبیو افزود که این کار زمانگیر است اما به گفتۀ وی "پیشرفتها" رونما میشوند. او جنگ اوکراین را پیش از حکومت ترمپ بنبست جنگی خواند که به گفتۀ وی تنها "مرگ و ویرانی" به بار میآورد.
ترمپ روز دوشنبه در دیدار با شماری رهبران اروپایی در قصر سفید، نسبت به پایان یافتن جنگ روسیه و اوکراین و دستیابی به صلح پایدار ابراز خوشبینی کرد و نیز گفت که با زیلینسکی و پوتین دیدار سه جانبه خواهد داشت.
روبیو گفت که این واقعیت که هر دو کشور -روسیه و اوکراین – آماده اند با همدیگر گفتگو کنند، یک پیروزی است. او افزود که ترمپ پایان بخشیدن به جنگ اوکراین را "اولویت" بخشیده است.
ترمپ روز دوشنبه در قصر سفید با صدر اعظمان آلمان، بریتانیا، ایتالیا، روسای جمهور فرانسه و فنلند، منشی عمومی ناتو، رییس کمیسیون اروپا و رییس جمهور اوکراین در مورد پایان بخشیدن جنگ اوکراین صحبت کرد. رهبران اروپایی ضمن قدردانی از کارکرد ترمپ در این زمینه، خواستار تضمینهای امنیتی برای اوکراین شدند.
دونالد ترمپ روز جمعه گذشته با ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، در ایالت الاسکا دیدار و گفتوگویشان را بسیار سازنده توصیف کرده بود.
