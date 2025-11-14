ملانیا ترمپ، بانوی نخست ایالات متحدۀ امریکا، یک کمپاین ملی را برای تأمین منابع بیشتر برای کودکان آسیب پذیر امریکایی که از سیستم مراقبتهای خاص خارج می شوند، راه اندازی کرده است.
بانوی اول، به روز پنجشنبه در سخنرانی در قصر سفید این کمپاین را با نام " پرورش آینده" قبل از پیوستن به همسرش، دونالد ترمپ، رئیس جمهور، در امضای فرمان اجرایی که این ابتکار را به اجرا در میآورد، معرفی کرد.
بانوی اول گفت : " پرورش آینده. طرح مبتنی بر ابتکار AB ، به افراد مجتمعهای پرورشگاهی، جهت کسب تحصیل در کالجها و دانشگاههای سراسر امریکا، بورسیههایی در بخش تکنالوژی فراهم میکند."
بانوی اول همچنان علاوه کرد که پرورش آینده، دورنمای مسیر شغلی کودکاتن را ترسیم میکند، اما مهم تر از آن، این بورسیه هر دریافت کننده را با تهداب بنیادی دانش آراسته میکند که در طول زندگی شان پایدار خواهد ماند.
این فرمان، سازمانهای فدرال ایالات متحده را موظف می سازد تا با شرکای بخش خصوصی در نوسازی سیستم مراقبتهای خاص امریکا همکاری کنند تا به جوانان امریکایی که از سیستم مراقبتهای خاص خارج می شوند، ابزارها، منابع و فرصتهای بیشتری برای استقلال و موفقیت دوامدار فراهم کند.
طبق سوابق وزارت صحت و خدمات بشری ایالات متحده، تا سپتمبر سال گذشته، ۳۲۸,۹۴۷ کودک در سیستم مراقبتهای خاص ایالات متحده وجود داشته است.
پیش از امضای این دستور، رئیس جمهور ترمپ از همسرش به خاطر رهبری این ابتکار به همراه بانوی دوم، اوشا ونس، تقدیر کرد.
آقای ترمپ گفت که به عنوان بخشی از این کمپاین، شرکتها و موسسات امریکایی برای سرمایه گذاری در " آموزش، تربیت و راهنمایی جوانان امریکایی که در حال گذار از سیستم مراقبتهای خاص هستند" تعهد خواهند کرد.
