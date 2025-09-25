والتز: پیام ترمپ در خصوص جنگ روسیه با اوکراین فوق العاده جدی است

مایک والتز، سفیر جدید ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در مورد مسایل کلیدی متعددی از جمله اولویت‌های جهانی دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، جنگ روسیه و اوکراین، نقض حریم هوایی ناتو توسط مسکو و لزوم تمرکز سازمان ملل متحد بر مسایل اساسی، نظریات خود را ارایه کرد.

والتز روز چهارشنبه در مصاحبه ‌ای با فاکس نیوز گفت که جهان "صریحاً، شاهد ناامیدی و سطوح رییس جمهور [ترمپ] از (ولادیمیر) پوتین، رییس جمهور روسیه، است."

والتز گفت: "او یعنی آقای ترمپ تماس‌های بی ‌شماری داشته است، ما در عربستان سعودی، ترکیه، الاسکا نشست‌ هایی داشتیم. در نهایت، پوتین باید به این جنگ پایان دهد. رییس جمهور نیت خود را کاملاً روشن ساخته است.

"ترمپ پس از گفتگو با ولادیمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویارک در این هفته، در شبکۀ اجتماعی ( تروت سوشیل) نوشت که اوکراین می‌ تواند تمام سرزمین‌هایی را که به روسیه از دست داده است، پس بگیرد و روش جنگی مسکو را "بی‌هدف" خواند.

آقای ترمپ روز سه ‌شنبه در مجمع عمومی سخنرانی کرد.

والتز گفت: " در نهایت، به هر طریقی، پوتین پیام را خواهد گرفت. ما باید جدی عمل کنیم، و رییس جمهور دیروز (سه شنبه ۲۳ سپتمبر) در سخنرانی خود کاملاً جدی گفت که اروپا نمی ‌تواند همزمان که از روسیه نفت و گاز خریداری میکند، برای مبارزه در این جنگ درخواست کمک می‌ کند."

آقای والتز تاکید کرده گفت: " پوتین، روس‌ها، باید پیام رییس جمهور را بگیرند - او شوخی نمی‌کند، او فوق‌العاده جدی است.