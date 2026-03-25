در حالی که عملیات مشترک نظامی ایالات متحده امریکا و اسراییل علیه مواضع حکومت پیشین ایران وارد هفته چهارم می‌شود، رسانه‌های امریکای گزارش داده اند که واشنگتن طرحی را برای پایان دادن به این درگیری‌ها به مقامات جدید رژیم ایران پیشنهاد داده است.



بر اساس گزارش‌هایی که روز چهار شنبه (۲۵ مارچ) نشر شد، رسانه‌های امریکایی به نقل از منابع آگاه خبر دادند، که پاکستان طرح ۱۵ ماده‌ای را از سوی ایالات متحده امریکا به رهبران کنونی ایران تسلیم کرده است. این پیشنهاد شامل شروط واشنگتن برای توقف عملیات نظامی مشترک با اسراییل است که با هدف تعیین چارچوبی برای پایان درگیری‌ها تدوین شده است.

با این حال، قصر سفید تاکنون به درخواست بخش خبری صدای امریکا برای تایید این موضوع پاسخ نداده است.

شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، پیش‌تر پیشنهاد میزبانی گفتگوهای ایران و امریکا را برای دستیابی به یک راه حل مذاکره ‌محور مطرح کرده بود. او این پیشنهاد را روز سه‌شنبه (۲۴ مارچ) در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی "ایکس" نشر کرد؛ اقدامی که با واکنش مثبت رییس جمهور دونالد ترمپ روبرو شد و او این پست شریف را در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل بازنشر کرد.

رییس‌ جمهور ترمپ از افشای نام مذاکره‌کنندگان ایرانی که به گفتۀ او با دستیارانش در حال گفتگو اند، خودداری کرده است. او با تعیین یک ضرب‌الاجل صریح اعلام کرد: "مقامات ایرانی تا تاریخ ۲۷ مارچ فرصت دارند پاسخ مثبتی به این پیشنهاد بدهند. در غیر این صورت، عملیات مشترک امریکا و اسراییل که از ۲۸ فبروری آغاز شده است، با قدرت ادامه خواهد یافت."

همزمان با این تحرکات دپلوماتیک، اردوی اسراییل در سلسه پست‌هایی در شبکۀ اجتماعی ایکس تایید کرد که روز چهارشنبه حملات هوایی جدیدی را علیه اهداف رژیم ایران انجام داده است.

در این بیانیه آمده است که جنگنده‌های اسراییلی در حملات شبانه، فابریکه های تولید تجهیزات نظامی، هوایی و بحری را در تهران هدف قرار دادند و در ادامه، بعد از ظهر چهارشنبه به وقت محلی نیز زیرساخت‌های بیشتر رژیم ایران را بمباران کردند.