اوچا: در ۵۰ روز ۷۴۱ هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشته اند

دفتر هماهنگی امور کمکهای بشری سازمان ملل متحد (اوچا) گزارش داده است که از ۳۰ جون سال روان به اینسو ۷۴۱ هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشته اند.
پس از آغاز جنگ میان اسراییل و ایران به تاریخ ۱۳ جون سال روان که ۱۲ روز به طول انجامید، روند اخراج مهاجران افغان از ایران به گونۀ بیپیشینه افزایش یافته است. اوچا این وضعیت را با تنش سیاسی در ایران و افزایش احساسات ضد-افغانها در ایران ربط داده است.
اوچا این وضعیت را "یک بحران پیچیدۀ حفاظتی" خوانده و گفته است که سرعت و میزان بلند برگشت مهاجران افغان، ظرفیتهای پاسخگویی بشردوستانه را در گذرگاههای مرزی زیر فشار قرار داده است.
به گفتۀ این نهاد ملل متحد، اکثر خانوادههای افغان که جبراً از ایران اخراج میشوند، با مشکلات فراوان از منابع اندک مالی گرفته تا امکانات زندگی، آموزش و مراقبت صحی در افغانستان روبرو اند.
اوچا گفته است که شمار زیاد مهاجران عودت کنندۀ افغان، به دلیل سپری کردن سالها در ایران و نداشتن اسناد و مدارک هویت افغانستان، از دسترسی به خدمات و ادغام اجتماعی در کشور آبایی شان محروم بوده و افزون بر دیگر مشکلات با تبعیض مبتنی بر جنسیت نیز روبرو اند.
پیش از این اوچا گفته بود که با توجه به بحران بشری در افغانستان، برنامههای امداد بشردوستانه در این کشور به شدت تمویل ناشده باقی مانده است. اوچا گفته است که با وصف سپری شدن نصف سال ۲۰۲۵، تنها ۱۷درصد بودجۀ مورد نیاز برنامۀ بشری این سازمان برای افغانستان تمویل شده است.
ملل متحد با برشمردن مشکلات در افغانستان از بحران سیاسی گرفته تا وضعیت نابسامان اقتصادی و بحران بشری، گفته است که این وضعیت ماموریت خدمات بشری را در هر عرصه در افغانستان به شدت متاثر کرده و میلیونها نفر به ویژه اجتماعات آسیبپذیر به شمول زنان، کودکان، بیجاشدگان، عودت کنندگان و اقلیتها را با مشکل فزاینده روبرو کرده است.
پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ بخش زیاد کمکهای انکشافی بینالمللی برای افغانستان قطع شده و آن کشور در کنار مشکلات سیاسی، دستخوش چالشهای شدید اقتصادی و وضعیت بحرانی بشری شده است.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در سال روان میلادی نصف جمعیت افغانستان – حدود ۲۳ میلیون نفر – برای زنده ماندن نیازمند به کمکهای بشری اند.
گروه