پیش بینی افزایش قیمت نفت پس از متوقف شدن مذاکرات صلح ایران

با لغو سفر هیئت امریکایی برای مذاکره با ایران توسط دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، موج جدیدی از پیش‌بینی‌ها مبنی بر افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی قوت گرفته است.

در پی لغو این مذاکرات و تداوم بن‌بست در تنگه استراتیژیک هرمز، تحلیلگران "گلدمن ساکس" و "سیتی‌گروپ" پیش‌بینی می‌کنند که قیمت هر بیرل نفت برنت در ربع اخیر سال به ۹۰ دالر برسد که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۸۰ دالری، افزایش چشم‌گیری را نشان می‌دهد.

این گروپ بانکداری و سرمایه‌گذاری گفت که تولید در خلیج فارس نسبت به انتظار آهسته تر بهبود خواهد یافت و صادرات منطقوی تا اواخر جون عادی نخواهد شد.

تحلیلگران خطرات اقتصادی و قیمت‌های بالای محصولات تصفیه شده و کمبود محصولات را نیز پیش بینی کرده اند. به گفتهٔ این تحلیگران روزانه حدود ۱۴.۵ میلیون بیرل تولید نفت خام متوقف شده که باعث شوک بزرگی به زنجیره تامین خواهد شد.

تحلیلگران سیتی گروپ انتظار دارند که تنگه هرمز به جای اواخر ماه اپریل در پایان ماه می بازگشایی شود. به گفتهٔ آنان اگر تنگه هرمز مدت طولانی تر بسته بماند، قیمت ها به طور قابل توجهی بالا خواهد رفت.

از سوی دیگر، در بازارهای مالی، معاملات شاخص‌های "اس‌اندپی ۵۰۰ " و "نزدک ۱۰۰ " در روز دوشنبه (۲۷ اپریل) حدود یک درصد کاهش یافته و شاخص میانگین صنعتی داو جونز نیز با کاهش ۷۰ واحدی، سیر نزولی ۰.۱ درصدی را تجربه کرد.

با این حال، شاخص‌های "اس‌اندپی ۵۰۰ " و "نزدک ۱۰۰" هفته گذشته را با ثبت ریکارد بی‌سابقه به پایان رساندند. این موضوع نشان می‌دهد که روندصعودی بازار با وجود تنش‌ها میان ایران و امریکا و نگرانی‌ها از هزینه‌های سنگین در حوزه هوش مصنوعی، همچنان با قدرت ادامه دارد، به گونه‌ای که از ابتدای ماه جاری تاکنون، شاخص "اس‌اندپی ۵۰۰ " بیش از ۹ درصد، نزدک فراتر از ۱۵ درصد و شاخص داو جونز بیش از ۶ درصد رشد را داشته اند.