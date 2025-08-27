جان باختن ۲۵ نفر در حادثۀ ترافیکی در پغمان

در اثر حادثۀ ترافیکی در منطقۀ ارغندی ولسوالی پغمان، ۲۵ تن جان باخته و ۲۷ نفر دیگر مجروح شده اند.

دلیل این حادثه که سه شنبه شب رخ داده است، به گفتۀ مقامات محلی، بی احتیاطی رانندۀ موتر مسافر بری نوع ۵۸۰ عنوان شده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی افغانستان، زخمی شدگان این حادثه به شفاخانه‌های کابل و میدان وردک منتقل شده اند.

یک هفته قبل از این حادثه، در اثر تصادم یک موتر مسافربری در ولایت هرات، ۷۹ نفر به شمول ۱۹ کودک جان باخته و دو نفر هم زخمی شده بودند.

جان باختگان حادثه مرگبار هرات، همه مهاجرینی بودند که از ایران به افغانستان عودت کرده بودند.

موتر حامل مهاجرین در هرات، با یک لاری برخورد کرده و پس از تصادم با یک موتر سایکل، آتش گرفته بود.

حادثات ترافیکی در افغانستان معمول است ودلیل آن هم اکثراً خرابی جاده‌ها، بی احتیاطی رانندگان و عدم مراعات قوانین ترافیکی عنوان شده است.