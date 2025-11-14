حکومت پاکستان میگوید که در ارتباط با حملۀ اخیر انتحاری بر شهر اسلامآباد، چهار عضو تحریک طالبان پاکستان یا "تی تی پی / فتنه الخوارج"، بازداشت شده اند.
حکومت پاکستان روز جمعه (۱۴ نومبر) با نشر یک اعلامیه در صفحۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که این افراد "در نتیجۀ یک عملیات مشترک بخش استخبارات و مبارزه با تروریزم" دستگیر شده اند.
در اعلامیۀ حکومت پاکستان آمده است که ساجدالله مشهور به شینا، مربی حمله کننده، در جریان تحقیقات اعتراف کرده است که سعیدالرحمن مشهور به دادالله یکی از رهبران "تی تی پی / فتنه الخوارج"، بااستفاده از اپلیکیشن تیلگرام با وی ارتباط گرفته تا در اسلامآباد حملۀ انتحاری را انجام دهد.
استناد بر اعلامیۀ حکومت پاکستان، "دادالله، عکس های حمله کنندۀ انتحاری عثمان مشهور به قاری را به ساجدالله فرستاده بود" تا با وی ملاقات کند.
در این اعلامیه آمده است که دادالله باشندۀ باجور است و اکنون در افغانستان زندگی می کند و به عنوان رییس استخبارات گروه تحریک طالبان پاکستان در باجور معرفی شده است.
اعلامیه اضافه میکند که حمله کنندۀ انتحاری "عثمان مشهور به قاری، مرتبط به قوم شینواری است و باشندۀ ولسوالی اچین ولایت ننگرهار است."
براساس اعلامیه، ساجدالله، با رهنمایی دادالله، یک واسکت انتحاری را از پشاور به دست آورده بود.
در این اعلامیه آمده است که "رهبری تی تی پی / فتنه الخوارج مستقر در افغانستان به این شبکه قدم به قدم رهنمایی کرده بود."
یک روز قبل از این نیز محسن نقوی، وزیر خارجۀ پاکستان ادعا کرد که عامل حملات اخیر انتحاری در پاکستان، "از جانب افغانها" صورت گرفته است.
محسن نقوی، در سخنرانی خود در پارلمان کشورش، گفت که دست داشتن افغانها در حمله انتحاری روز سهشنبه در بیرون یک محکمه در اسلامآباد و حمله انتحاری روز قبل از آن به یک مکتب نظامی، مایۀ "نگرانی عمده و جدی" برای پاکستان است.
روز سهشنبه، در نتیجۀ حملۀ یک بمبگذار انتحاری در بیرون یک محکمه در اسلامآباد ، ۱۲ نفر کشته و حداقل ۲۷ نفر را زخمی شد.
یک بمبگذار انتحاری دیگر به یک مکتب نظامی در وزیرستان جنوبی حمله کرد و سه نفر را کشت.
از زمان ظهور مجدد طالبان در افغانستان، اسلام آباد بارها ادعا کرده است که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده میشود. اما دولت طالبان ادعاهای اسلام آباد را بیاساس دانسته و رد کرده است.
روابط بین پاکستان و افغانستان اخیراً رو به وخامت گذاشته است. ماه گذشته دهها سرباز و غیرنظامی در درگیریهای بین دو کشور کشته شدند.
مقامات پاکستانی همچنین ادعا میکنند که هند از شبهنظامیان پاکستانی و غیرپاکستانی در افغانستان حمایت میکند، اما حکومت هند این ادعا را رد کرده است.
