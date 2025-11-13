حکومت پاکستان روز پنجشنبه (۱۳ نومبر) ادعا کرد که حملات مرگبار انتحاری این هفته در آن کشور توسط "شهروندان افغان" انجام یافته است.

محسن نقوی، وزیر داخلۀ پاکستان، در پارلمان آن کشور گفت که دخالت افغان‌ها در حملۀ انتحاری روز سه شنبه در مقابل ساختمان یک محکمه در اسلام آباد و حملۀ یک روز پیش از آن بر یک مکتب نظامی مایۀ "نگرانی جدی بزرگ" پاکستان است.

وزیر داخلۀ پاکستان ادعا کرد که حکومت طالبان در افغانستان از تندروانی که این حملات را انجام می‌دادند، حمایت کرده است.

حکومت طالبان که از اگست ۲۰۲۱ به اینسو بر افغانستان مسلط اند، تا کنون به اظهارات نقوی واکنش نشان نداده است، اما همواره ادعاهای پاکستان مبنی بر حمایت از تندروانی را که در پاکستان حملات را انجام می‌دهند، رد کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است: "همچنان، موارد زیادی داریم که در جریان عملیات بر ضد شاخۀ خراسان گروه داعش، شهروندان پاکستان کشته یا بازداشت شده اند."

در همین حال، امیرخان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان گفته است که حکومت این گروه به حل اختلافات با پاکستان از طریق مذاکره باور دارد.

یک مهاجم انتحاری روز سه شنبه بم همراهش را بر یک گزمۀ پولیس در بیرون یک محکمه در شهر اسلام آباد منفجر کرد که در این رویداد ۱۲ نفر کشته و ۲۷ نفر دیگر زخمی شدند.

در یک رویداد دیگر، یک مهاجم انتحاری، روز دوشنبه موتر مملو از مواد منفجره را بر دروازۀ ورودی یک مکتب نظامی در وزیرستان جنوبی منفجر کرد که در این رویداد سه نفر جان باختند.

سپس تندروان وارد این مکتب شده و با سربازان پاکستانی درگیر شدند. این درگیری که بیش از ۲۴ ساعت طول کشید، با کشته شدن همۀ مهاجمان پایان یافت.

در چند سال اخیر، روابط میان پاکستان و افغانستان به شدت پرتنش شده است. ماه گذشته، در درگیری مرزی میان دو طرف ده‌ها نظامی و غیرنظامی دو کشور کشته شدند.

مقام‌های پاکستانی همچنان مدعی اند که هند جنگجویان تحریک طالبان پاکستان و دیگر تندروان مخالف پاکستان را که در افغانستان مستقر اند، حمایت می‌کند، ادعایی که دهلی جدید آن را رد کرده است.