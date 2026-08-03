مقامهای پاکستانی میگویند که شمار قربانیان انفجار انتحاری روز یکشنبه (۲ اگست) در نزدیکی یک ماموریت پولیس در شمالغرب این کشور، به ۱۷ نفر افزایش یافته و ۳۴ نفر دیگر زخمی شدهاند.
این انفجار در بیرون ماموریت پولیس کبل، در دره سوات ایالت خیبرپشتونخوا، رخ داد. به گفته سخنگوی اداره خدمات نجات خیبرپشتونخوا، سه نفر از زخمیان پس از انتقال به شفاخانه جان باختند و شمار کشتهشدگان از ۱۴ نفر، که روز گذشته گزارش شده بود، به ۱۷ نفر افزایش یافت.
براساس گزارشها، هفت مامور پولیس و ده غیرنظامی در میان کشتهشدگان شامل اند. پولیس گفته است که احتمال میرود یکی از اجساد از مهاجم انتحاری باشد.
انفجار زمانی رخ داد که شرکتکنندگان یک راهپیمایی صلح و ضد شبهنظامیان در حال ترک محل بودند. این راهپیمایی از سوی ساکنان محل و گروههای جامعه مدنی در اعتراض به افزایش دوبارۀ خشونتهای شبهنظامیان در دره سوات برگزار شده بود.
عایشه نصیر، معاون کمیشنر پولیس کبل، در گفتگو با رسانههای پاکستانی گفت: "با آنکه این گردهمایی از سوی ساکنان محل بهعنوان راهپیمایی صلح برگزار شده بود، ظاهراً هدف حمله پولیس بود؛ زیرا انفجار بیرون دروازه ماموریت پولیس کبل رخ داد."
تیتیپی مسوولیت گرفت
گروه تحریک طالبان پاکستان ( تیتیپی) با نشر اعلامیهای مسوولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
در عین حال پولیس پاکستان اعلام کرده است که عملیاتی برای شناسایی و بازداشت افرادی آغاز شده است که احتمال دارد در برنامهریزی یا اجرای این حمله نقش داشته باشند.
شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، ضمن محکومکردن این حمله، از کشتهشدن پولیس و غیرنظامیان ابراز "اندوه عمیق" کرده است.
این حمله کمتر از دو هفته پس از حمله مرگبار دیگری در ایالت خیبرپشتونخوا رخ داده است که در آن ۱۵ نفر، به شمول ۱۲ سرباز، دو مامور پولیس و یک کارمند ملکی کشته شد. تیتیپی مسوولیت آن حمله را نیز بر عهده گرفته است.
در ماههای اخیر، حملات شبهنظامیان در خیبرپشتونخوا و دیگر مناطق مرزی پاکستان بهشدت افزایش یافته و نیروهای اردو و پولیس از اهداف اصلی این حملات بودهاند.
دولت پاکستان، حکومت طالبان افغانستان را به پناهدادن و حمایت از افراد وابسته به تیتیپی متهم میکند. اما مقامهای حکومت طالبان افغانستان همواره این اتهامات را رد کردهاند.
در تازهترین مورد، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان روز یکشنبه(دوم اگست) گفت که حکومت طالبان خواهان ادامه تنش با هیچ کشوری، بهویژه پاکستان، نیست و تلاش میکند روابط دو کشور به حالت عادی بازگردد.
او افزود که طالبان آغازگر تنش با پاکستان نبوده و ادامهٔ تنش میان کابل و اسلامآباد به زیان هر دو طرف است.
سخنگوی حکومت طالبان در افغانستان ادعا کرد که جانب پاکستان مشکلات را ایجاد کرده اند، راهها را مسدود کردند و بعضی پالیسیهایی را اتخاذ کردند که مناسب دو کشور نبود و افغانستان به عکسالعمل مجبور شد.
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