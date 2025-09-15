لینک های دسترسی

کشته شدن ۱۹ سرباز پاکستانی در درگیری با افراد مسلح

شهباز شریف، صدراعظم پاکستان حین بازدید از اجساد نظامیان کشته شدۀ پاکستانی
شهباز شریف، صدراعظم پاکستان حین بازدید از اجساد نظامیان کشته شدۀ پاکستانی

اردوی پاکستان می‌گوید که در رویارویی با افراد مسلح در مناطق مختلف، ۱۹ سرباز پاکستانی و ۲۳ حمله کننده کشته شده است.

اعلامیه‌ای اردوی پاکستان حاکیست که در درگیری نخست در منطقه‌ی بدر وزیرستان جنوبی، ۱۲ سرباز پاکستانی و ۱۳ فرد مسلح کشته شده اند. در اعلامیه آمده است که افراد مسلح بر کاروان اردو حمله کرده و درگیری آغاز شده است. به گفتۀ مقامات پاکستانی، در این درگیری چهار تن دیگر نیز مجروح شده اند.

طالبان پاکستان، در صحبت با رسانه ها، مسوولیت این حمله را به عهده گرفته است.

در یک خبر دیگر، اردوی پاکستان از کشته شدن هفت سرباز این کشور در منطقۀ دیر پایین، خبر داده گفته است که در این درگیری ده حمله کننده نیز کشته شده است.

طالبان پاکستانی و سایر افراد مسلح، در این اواخر حملات شان را بر نیروهای نظامی پاکستان افزایش بخشیده اند.

مقامات پاکستانی ادعا می‌کنند که طالبان پاکستان در افغانستان پناهگاه دارند و از آن کشور بر پاکستان حمله می کنند، اما حکومت طالبان این ادعا ها را رد کرده است.

