حملۀ انتحاری بر یک مرکز نظامی در پاکستان

دو مهاجم انتحاری و یک فرد مسلح صبح روز دوشنبه (۲۴ نومبر)، به وقت محل، بر یک مرکز نیروهای امنیتی در شمال غرب پاکستان حمله کرده، سه مامور نظامی را کشته و یازده نفر دیگر را زخمی ساختند.
سعید احمد، فرمانده پولیس پشاور گفت که این حمله در قلب پشاور، مرکز ایالت خیبر پشتونخواه، زمانی رخ داد که نیروهای امنیتی برای رژه روزمره در این مرکز نظامی آمادگی میگرفتند. به گفتۀ او حمله کنندۀ اول، مواد انفجاری خود را در دروازۀ عمومی مقر ولایتی پولیس فدرال منفجر کرد و در نتیجۀ درگیری، بمبگذار دوم و یک مهاجم، از سوی ماموران نظامی در نزدیکی ساحه پارکینگ، در اثر اصابت گلوله کشته شد.
به گفتۀ فرمانده پولیس پشاور، در هنگام حمله، حدود ۱۵۰ تن از منسوبین امنیتی در داخل مقر برای رژه روزمره آمادگی میگرفتند. آصف علی زرداری، رییس جمهور پاکستان، و شهباز شریف، صدراعظم، پاکستان در اعلامیه های جداگانهای حمله در پشاور را محکوم کردند.
زرداری، این حمله را عمل بزدلانه توسط تروریستهای تحت حمایت خارجی خواند و شریف گفته است که نیروهای امنیتی، با و اکنش سریع از یک فاجعه بزرگتر جلوگیری کردهاند.
هیچ گروهی تا کنون مسوولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. مقامات پاکستانی، در گذشته، همواره گروه طالبان پاکستانی را عامل حملات تروریستی در این کشور عنوان کرده اند.
حمله اخیر کمتر از دو هفته پس از آن رخ داد که یک بمبگذار انتحاری در بیرون یک محکمه در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، یک موتر پولیس را آماج قرار داده و ۱۲ نفر را کشت.
این حملات روابط میان اسلامآباد و طالبان در افغانستان را تیره کرده است.
پاکستان مدعی است که طالبان افغان باعث شده اند که پس از تصرف قدرت در سال ۲۰۲۱، به گروه طالبان پاکستانی یا "تی تی پی" اجازه داده اند که در داخل خاک افغانستان به گونۀ آزادانه فعالیت داشته باشند. پاکستان همچنان افغانستان را به نادیده گرفتن حملات مرزی شورشیان متهم میکند.
مقامات طالبان در کابل این ادعا را همواره رد کرده اند. اما تنشها بین دو طرف پس از آنکه طالبان در افغانستان، پاکستان را به خاطر حملات طیاره های بدون سرنشین در نهم اکتوبر در کابل مقصر دانسته و وعدۀ تلافی داد، تشدید یافته است.
