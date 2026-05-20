پنتاگون کاهش قوای امریکایی مستقر در اروپا را اعلام کرد

وزارت جنگ ایالات متحده گفته است که از چهار لوای نیروهای رزمی امریکایی که اکنون در کشورهای اروپایی مستقر اند، یک لوای آن را کاهش می‌دهد.

پنتاگون در یک بیانیه گفته است که شمار نیروهای رزمی امریکا مستقر در اروپا به سطوح سال ۲۰۲۱ کاهش خواهد یافت، اما شمار مشخص نیروهایی را که کاهش می‌یابد، مشخص نکرد.

شان پارنل، سخنگوی وزارت جنگ ایالات متحده در این بیانیه گفته است که این تصمیم در نتیجۀ یک "روند جامع چند لایه" در مورد حضور نظامیان امریکایی در اروپا اتخاذ شده است.

پارنل گفت که کاهش نیروهای رزمی منجر به "تاخیر موقت" اعزام قوای امریکایی به پولند شده است، کشوری که وی از آن به عنوان مثال خوب متحد امریکا یاد کرد.

پیش از این، جی‌دی ونس، معاون ریاست جمهوری ایالات متحدۀ امریکا، در جریان یک کنفرانس خبری در قصر سفید، تاخیر اعزام ۴۰۰۰ نظامی امریکایی را به پولند تایید کرده بود.

ونس گفت: "ما سطوح قوا (امریکایی) را در پولند به ۴۰۰۰ نفر کاهش نداده‌ایم. آنچه کرده‌ایم این است که اعزام قوایی را که قرار بود به پولند برود، به تاخیر انداختیم، این به معنی کاهش نیست."

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده کشورهای اروپایی عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) را ترغیب می‌کند تا بار بیشتر مسوولیت امنیتی شان را به دوش بکشند.

ونس گفت: "از اروپا می‌خواهیم که مسوولیت بیشتر بر تمامیت ارضی خود را بگیرد. از اروپا می‌خواهیم که گام بزرگ بردارد.... رییس جمهور [دونالد ترمپ] نگفته است که تمام قوای امریکایی را از اروپا بیرون می‌کند، اما اروپا باید به پای خود بایستد."

مارک روته، منشی عمومی ناتو روز چهارشنبه کشورهای عضو این پیمان را ترغیب کرد تا به تعهداتی که در نشست سال گذشته در هاگ کرده بودند، عمل کنند. اعضای اروپایی ناتو متعهد شده اند که تا سال ۲۰۳۵ هر سال پنج درصد عواید ناخالص ملی شان را صرف هزینه‌های دفاعی کنند.

وزارت جنگ ایالات متحده اخیراً اعلام کرد که ۵۰۰۰ نظامی از جمع ۳۵هزار سرباز امریکایی مستقر در آلمان در جریان شش تا ۱۲ ماه آینده از آن کشور بیرون خواهند شد.