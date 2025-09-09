ترمپ کشته شدن دختر جوان اوکراینی را در امریکا 'هولناک' خواند

در پی کشته شدن یک دختر جوان اوکراینی در قطاری در شهر شارلوت در ایالت کارولینای شمالی، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده و دیگر مقام‌های حکومت امریکا به این رویداد واکنش نشان دادند.

دونالد ترمپ در یک پیام طولانی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نوشت: "ویدیوی هولناک [کشته شدن] دختر جوان و زیبای پناهجوی اوکراینی را دیدم که برای گریختن از جنگ ویرانگر اوکراین به امریکا آمده بود و معصومانه سوار متروی شهر شارلوت در ایالت کارولینای شمالی بود، جاییکه هدف کمین وحشیانۀ یک دیوانۀ روانی قرار گرفت."

قربانی این رویداد اریانا زروتسکا، دختر جوان اوکراینی بود که به تاریخ ۲۲ اگست کشته شد، اما ویدیوی جریان کشته شدن وی دو هفته بعد نشر شد.

در این ویدیو دیده می‌شود که مهاجم ابتدا در چوکی پشت سر زروتسکا در قطار متروی شهر شارلوت نشسته و دقایقی بعد چاقویی را بیرون کشیده و گلوی این دختر جوان را می‌برد.

رییس جمهور ترمپ در ادامۀ این پیام نگاشته است: "عامل قتل یک تبهکار شناخته شدۀ حرفه‌ای بود که پیش‌تر دستگیر شده بود و در ماه جنوری با وثیقۀ بدون پول نقد آزاد شده بود، او ۱۴ بار بازداشت شده بود."

ترمپ پرسیده است که این فرد با چنین پیشینۀ جرمی چرا سوار قطار بود و چرا در جاده‌ها گشت و گذار می‌کرد؟ او تاکید کرده است که "چنین جنایتکاران باید زندانی باشند".

شان دافی، وزیر ترانسپورت ایالات متحده، در مصاحبه با شبکۀ خبری فاکس گفت: "شاید وقت آن رسیده باشد که بخشی از آن [بودجۀ ترانسپورت فدرال] را پس بگیریم. چون من فکر نمی‌کنم مالیه دهندگان امریکایی بخواهند هزینۀ عناصر بی‌خانمان و مجرمی را بپردازند که به دختران ۲۳ ساله آسیب می‌زنند."

وزیر ترانسپورت ایالات متحده گفت که اگر شاروالی شارلوت نمی‌تواند قطار‌ها و بس‌های شهری را امن نگه دارد، شاید مستحق پول مالیه دهندگان نیست.

وی لیلس، شاروال شارلوت، در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس این رویداد را "ضایعۀ عاری از احساس و غم‌انگیز" خوانده و نگاشته است: "مانند اکثر شما، من دل‌شکسته ام - و عمیقاً در این مورد فکر می‌کنم که امنیت در شهر ما واقعاً چگونه باشد".

کش پاتل، رییس ادارۀ تحقیقات فدرال ایالات متحده ( اف‌بی‌آی) نیز در بیانیه‌ای گفت که اف‌بی‌آی روی این پرونده کار کرده و نتیجه تحقیقاتش را اعلام خواهد کرد.

رییس جمهور دونالد ترمپ بارها بر امن ساختن شهرهای مختلف ایالات تاکید کرده است. اما طرح او برای ایمن کردن واشنگتن دی‌سی با استفاده از گارد ملی و دیگر نیروهای فدرال، انتقاد دموکرات‌ها را در پی داشته است.