دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید که این کشور تهاجم گسترد‌ه‌ای را که به روز شنبه ۲۸ فبروری آغاز کرده است ادامه می‌دهد تا تهدیدهای جدی ناشی از رژیم تروریستی ایران را از میان بردارد.

رییس جمهور ترمپ در سخنرانی در مراسمی به مناسبت اعطای مدال افتخار در قصر سفید گفت که ایالات متحده می‌تواند این تهاجم را "بسیار طولانی‌تر" از چهار تا پنج هفته‌ای که در ابتدا پیش‌بینی کرده بود، ادامه دهد.

دونالد ترمپ در این محفل افزود که اردوی ایالات متحده "همچنان عملیات‌ رزمی گسترده‌ای را در ایران برای از میان برداشتن تهدیدهای جدی‌ای که این رژیم تروریستی هولناک متوجه امریکا کرده است، اجرا می‌کند."

رییس جمهور ایالات متحده افزود که تهاجم تحت رهبری ایالات متحده، که به‌گونهٔ مشترک با اسراییل، انجام می‌شود، "آخرین و بهترین فرصت ما برای ضربه زدن … و از بین بردن تهدیدهای غیرقابل تحملی است که این رژیم بیمار و شریر ایجاد کرده است."

دونالد ترمپ در توضیح اهداف این تهاجم نظامی گفت که چهار هدف وجود دارد: نابود کردن توانایی‌های میزایلی رژیم ایران، منهدم ساختن نیروی بحری آن، اطمینان از این‌که بزرگ‌ترین حامی دولتی تروریزم در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد، و تضمین این‌که رژیم [ایران] نتواند به تسلیح، تمویل و هدایت اردوهای تروریستی در بیرون از مرزهایش ادامه دهد.

در مورد نیروی بحری رژیم ایران، رییس جمهور ترمپ گفت که ایالات متحده تاکنون ۱۰ کشتی را هدف قرار داده که اکنون "در قعر بحر" غرق شده اند.

فرماندهی مرکزی قوای امریکایی روز دوشنبه اعلام کرد که یکی از این کشتی‌ها، کشتی حامل طیاره‌های بی‌سرنشین ایران به نام "شهید باقری"، بوده است که نیروهای امریکایی آن را "در ظرف چند ساعت" پس از آغاز عملیات "خشم حماسی" هدف قرار دادند.

دونالد ترمپ گفت که حکومت تحت رهبری وی برای تکمیل این تهاجم، مدت چهار تا پنج هفته را پیش‌بینی کرده بود، اما در دستیابی به نتایج برنامه ، پیش‌قدم است.

رییس جمهور ایالات متحده به‌عنوان نمونه به از میان برداشتن رهبری نظامی رژیم [ایران] اشاره کرد و گفت که این کار "در حدود یک ساعت" انجام شد، نه چهار هفته‌ای که در ابتدا انتظار می‌رفت.

دونالد ترمپ گفت: "هر قدر زمان لازم باشد، قابل قبول است. هرچه که لازم باشد. از همان ابتدا، ما چهار تا پنج هفته را پیش‌بینی کرده بودیم، اما توانایی آن را داریم که بسیار فراتر از آن ادامه دهیم. این کار را خواهیم کرد."

پیش از این، پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحدۀ امریکا، گفت که عملیات نظامی به رهبری ایالات متحده علیه رژیم ایران "به طور دقیق" بر نابودی میزایل‌های تهاجمی و ساحات تولید میزایل ایران و تخریب نیروی بحری و سایر زیربناهای امنیتی رژیم ایران، متمرکز است.

هگسیت روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با دن کین، لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، گفت که دستیابی به این اهداف آنچه را که او آن را "سپر" نظامی متعارف رژیم ایران برای جاه‌ طلبی‌های هسته‌ای اش نامید، از بین می‌برد و این اطمینان را ایجاد می‌کند که رژیم ایران "هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت."