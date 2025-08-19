نامۀ همسر ترمپ به پوتین: با یک "حرکت قلم" می توانید از کودکان محافظت کنید

قصرسفید "نامۀ صلح" را که توسط میلانیا ترمپ، بانوی نخست امریکا نوشته شده بود و شخصا توسط دونالدترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده در نشست روز جمعه با ولادمیرپوتین در آلاسکا، به رئیس جمهور روسیه تحویل داده شد، در صفحۀ ایکس شریک ساخته است.

در این نامه که در حساب کاربری ایکس مسمی به واکنش سریع ۴۷ قصرسفید به اشتراک گذاشته شده، میلانیا ترمپ به رئیس جمهور روسیه گفته است که او {پوتین} می تواند با "یک حرکت قلم" از کودکان محافظت کند.

بانوی نخست ایالات متحده نگاشته است که اکنون "زمان آن رسیده تا از کودکان و نسل های آیندۀ سراسرجهان حفاظت شود." در این نامه آمده است:"هر کودکی، چه به گونۀ تصادفی در منطقۀ دورافتادۀ یک کشور متولد شده باشد یا هم در مرکز یک شهر با شکوه، رویاهای یکسانی را در قلب های خود می پرورانند."

نامۀ همسر ترمپ، بانوی نخست ایالات متحده با کلمات، رویای عشق، امکان و مصوونیت از خطر، آغاز می شود. او گفته است که تمام کودکان، بدون درنظر داشت ملیت، دیدگاه سیاسی و یا باور هایشان، بی گناه زاده می شوند. در نامه آمده است:"آقای پوتین، همنطوریکه اطمینان دارم شما هم موافق استید که یک مفهوم ساده اما عمیق است و آن اینکه نوادگان هر نسل بشر، زندگی شان را با یک خلوص آغاز می کنند، یک معصومیت که فراتر از جغرافیا، حکومت و ایدیولوژی قرار دارد."

در نامۀ بانوی نخست ایالات متحده آمده است:"در جهان امروز، برخی کودکان مجبور ساخته می شوند تا بدون آنکه تاریکی ماحول شان آنها را تحت تاثیر قرار دهد، بدون صدا بخندند."

بانو ترمپ به رئیس جمهور پوتین نگاشته است که حفاظت از کودکان " بیشتر از خدمت به روسیه به خود بشریت نیز خدمت خواهد کرد."

در این نامه آمده است:"چنین مفکورۀ جسورانه‌ای فراتر از تمام تقسیم‌بندی‌های انسانی است، و شما، آقای پوتین، امروز با یک حرکت قلم می‌توانید به این دیدگاه جامۀ عمل بپوشانید."

همسر دونالد ترمپ، قبل از پایان نامه نگاشته است:"اکنون زمان آن رسیده است." دونالدترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در نشست دوجانبه با ولادمیر زیلینسکی، همتای اوکراینی اش در قصرسفید در بارۀ این نامۀ یادآوری کرد.

رئیس جمهور ترمپ به زیلینسکی گفت:"آنچه را که شما تماشا کرده اید، او نیز مشاهده کرده است ... او کودکان را دوست دارد و از آنچه اکنون اتفاق می‌افتد نفرت دارد ... یک نامۀ بسیار زیبایی بود و به شکل بسیار خوبی {پوتین} آن را تسلیم شد."

زیلینسکی به خاطر این نامه و اهمیت احساسات که در آن بیان شده است، قدردانی کرد.