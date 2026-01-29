ترمپ: پوتین توافق کرد تا برای یک هفته حملات بر کیف متوقف شود

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، گفت که او شخصا از ولادمیر پوتین، رییس جمهور روسیه خواست تا حملات بر کیف و سایر شهرهای اوکراین را برای یک هفته، در جریان سرمای شدید در منطقه، متوقف کند.

رییس جمهور ترمپ، روز پنجشنبه در جریان جلسۀ ماهانۀ کابینهٔ حکومت ایالات متحده در قصر سفید، به شرح شرایط سخت زمستانی در منطقه پرداخت.

دونالد ترمپ خاطر نشان کرد که پوتین درخواست او را پذیرفت: او گفت "هوا فقط سرد نیست ... [هوا] فوق‌العاده سرد است."

رییس جمهور ایالات متحده اضافه کرد: " باید به شما بگویم، خیلی خوب بود. بسیاری گفتند: تماس نگیر. چرا که نتیجه نمی‌دهد. و او [پوتین] این کار را کرد، و ما خیلی خوشحالیم که این کار را کردند، چون افزون بر همه چیز، آنان خواستار این نیستند که شهرها و شهرک‌های‌شان هدف شلیک میزایل‌ها قرار گیرد."

این توقف حملات، برای محافظت از غیرنظامیان در نظر گرفته شده بود، زیرا انتظار می‌رفت درجۀ حرارت به منفی ۳۰ درجه سانتیگراد (منفی ۲۲ درجه فارنهایت) کاهش یابد. حملات قبلی روسیه بخش زیادی از زیربناهای انرژی اوکراین را نابود کرده بود.

استیف ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده، در جلسۀ روز پنجشنبۀ کابینه گفت که در ملاقات سه جانبۀ اخیر در امارات متحدۀ عربی، مذاکرات روی یک توافق گسترده‌تر صلح به منظور ختم جنگ چهارساله، "پیشرفت‌ زیادی" داشته است.

ویتکاف گفت: "در بحث روی معامله ارضی، ما یک توافقنامه پروتوکول امنیتی داریم که تا حد زیادی تکمیل شده است، یک توافقنامه رفاه که تا حد زیادی تکمیل شده است." او گفت: "فکر می‌کنم مردم اوکراین اکنون امیدوار اند و انتظار دارند که ما به زودی به یک توافق صلح دست یابیم."

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه گفت که ناسازگاری مواضع اوکراین و روسیه در مورد منطقه دونتسک اوکراین همچنان مانع اصلی توافق صلح با میانجیگری ایالات متحده است.

مارکو روبیو یک روز قبل از آن، روز چهارشنبه (۲۸ جنوری) در جلسهٔ استماعیه در کمیته روابط خارجی مجلس سنای کانگرس ایالات متحده گفت: "این هنوز یک پل است که باید از آن عبور کنیم. هنوز یک شکاف است، اما حداقل توانسته ‌ایم مسایل را به یک موضوع اصلی محدود کنیم و احتمالاً موضوع بسیار دشواری خواهد بود."

روسیه در حال حاضر حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از منطقۀ دونتسک را در شرق اوکراین، که با نام دونباس نیز شناخته می ‌شود، کنترول می‌ کند، اما کرملین از کیف خواسته است که ۵۰۰۰ کیلومتر مربع دیگر از قلمرویی را که در کنترول مسکو نیست، به روسیه تسلیم کند.

وزیر خارجۀ ایالات متحده به قانونگذاران امریکایی گفت: " تنها موضوع باقی ‌مانده... ادعای ارضی بر دونتسک است. تلاش‌های فعال در جریان است تا دیده شود که آیا دیدگاه‌های هر دو طرف در این مورد قابل تطبیق است یا نه."

مذاکرات روی چارچوب بیست ماده ‌ای پیشنهاد شده توسط حکومت به رهبری دونالد ترمپ متمرکز بود.

روبیو گفت که استیف ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده و جرد کوشنر، داماد رییس جمهور ترمپ، که هر دو در گفتگوهای ابوظبی شرکت داشتند، در دور بعدی مذاکرات شرکت نخواهند کرد. وزیر خارجۀ امریکا اضافه کرد که دپلوماسی ایالات متحده فعال باقی ‌می ‌ماند.

این دپلومات ارشد امریکایی خاطرنشان کرد که ضمانت‌های امنیتی ایالات متحده برای اوکراین تا حد زیادی مورد تایید واشنگتن است. مارکو روبیو اضافه کرد: " فکر می‌ کنم از طرف ما با آنها موافقت کرده اند. روشن است که در اینجا تحرکیت روسیه نقش دارد. و البته، هرگونه ضمانت امنیتی پس از درگیری به اجرا در خواهد آمد."

ایالات متحده، روسیه و اوکراین از پیشرفت در جریان مذاکرات ابوظبی صحبت کرده خاطرنشان کرده اند که مذاکرات احتمالا در اواخر این هفته ادامه خواهد یافت.

کیف گفته است که دور بعدی گفتگوها به تاریخ اول فبروری برگزار خواهد شد اما مسکو و واشنگتن هنوز تاریخ مشخصی برای همچو گفتگوها را اعلام نکرده است.