روبیو: ادعای روسیه بر منطقه دونتسک آخرین مانع اصلی بر توافق صلح است

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، می‌گوید که تلفیق مواضع اوکراین و روسیه در مورد منطقه دونتسک اوکراین، همچنان مانع اصلی توافق صلح با میانجی‌گری ایالات متحده در جنگ تقریباً چهار ساله مسکو علیه کیف است.

روبیو روز چهارشنبه (۲۸ جنوری) حین شهادت در کمیته روابط خارجی سنا گفت: "این هنوز یک پل است که باید از آن عبور کنیم. هنوز یک شکاف است، اما حداقل توانسته‌ایم مسایل را به یک موضوع اصلی محدود کنیم و احتمالاً موضوع بسیار دشواری خواهد بود."

روسیه در حال حاضر حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از منطقۀ دونتسک را در شرق اوکراین، که با نام دونباس نیز شناخته می‌شود، کنترول می‌کند، اما کرملین از کیف خواسته است که ۵۰۰۰ کیلومتر مربع دیگر از قلمرویی را که در کنترول مسکو نیست، به روسیه تسلیم کند.

وزیر خارجۀ ایالات متحده به قانونگذاران امریکایی گفت: " تنها موضوع باقی‌مانده... ادعای ارضی بر دونتسک است. تلاش‌های فعال در جریان است تا دیده شود که آیا دیدگاه‌های هر دو طرف در این مورد قابل تطبیق است یا نه."

این اظهارات مارکو روبیو، به تعقیب یک دور مذاکرات اواخر هفتۀ گذشته با میانجی‌گری ایالات متحده در ابوظبی صورت می‌گیرد که شامل ملاقات نادر رو در رو مقامات روسیه و اوکراین بود. آن مذاکرات بدون نتیجه پایان یافت.

مذاکرات روی چارچوب بیست ماده‌ای پیشنهاد شده توسط حکومت به رهبری دونالد ترمپ متمرکز بود.

روبیو گفت که استیف ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده و جرد کووشنر، داماد رییس جمهور ترمپ، که هر دو در گفتگوهای ابوظبی شرکت داشتند، در دور بعدی مذاکرات شرکت نخواهند کرد. وزیر خارجۀ امریکا اضافه کرد که دیپلوماسی ایالات متحده فعال باقی‌می‌ماند.

این دپلومات ارشد امریکایی خاطرنشان کرد که ضمانت‌های امنیتی ایالات متحده برای اوکراین تا حد زیادی مورد تایید واشنگتن است. مارکو روبیو اضافه کرد: " فکر می‌کنم از طرف ما با آنان آنها موافقت شده است. روشن است که در اینجا تحرکیت روسیه نقش دارد. و البته، هرگونه ضمانت امنیتی پس از درگیری به اجرا در خواهد آمد."

ایالات متحده، روسیه و اوکراین از پیشرفت در جریان مذاکرات ابوظبی صحبت کرده خاطرنشان کرده اند که مذاکرات احتمالا در اواخر این هفته ادامه خواهد یافت. کیف گفته است که دور بعدی گفتگوها به تاریخ اول فبروری برگزار خواهد شد اما مسکو و واشنگتن هنوز تاریخ مشخصی برای همچو گفتگوها را اعلام نکرده اند.