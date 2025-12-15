امیر قطر به فعال افغان جایزۀ خلاقیت و مشارکت جوانان را داد

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر ، در مراسم اعطای جوایز سالانۀ بینالمللی ضد فساد، جایزۀ خلاقیت و مشارکت جوانان را به مطیعالله ویسا، فعال آموزش از افغانستان اعطا کرد.
جایزۀ بینالمللی ضد فساد، همه ساله از سوی امیر قطر در چندین بخش به برندگان از سرتاسر جهان اعطا میگردد که امسال برخی فعالان از دیگر کشورهای جهان این جوایز را دریافت کردند.
دفتر امیر قطر با نشر بیانیهای گفته است که این جوایز روز یکشنبه ۱۴ دسمبر در شهر دوحه به برندگان اعطا شد.
در این بیانیه از قول آلثانی آمده است:"مبارزه با فساد یک مسوولیت جهانی است و مستلزم تلاشهای محکم سازمانهای بینالمللی و خلاقیتهای افراد راستکار است."
ویسا به تاریخ ۲۷ مارچ سال ۲۰۲۳ در مربوطات ناحیۀ پنجم شهر کابل از سوی طالبان بازداشت شد و در پی فراخوان گستردۀ بینالمللی برای رهایی وی، به تاریخ ۲۶ اکتوبر از بند طالبان رها شد.
سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان در صحبت با صدای امریکا دلیل بازداشت وی را کارهای "خلاف نظام" خوانده و او را به "داشتن روابط و دستور گرفتن از خارج" متهم کرده بودند.
مطیعالله ویسا در سال ۲۰۰۹ میلادی انجمن ''راه قلم'' را در افغانستان ایجاد کرد که بیشتر فعالیت این نهاد در بخش آموزش متمرکز بوده است، اما پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان، انجمن راه قلم تمرکز ویژه بر آموزش دختران داشت.
طالبان پس از حاکم شدن بر افغانستان در اگست سال ۲۰۲۱ محدودیتهای فراوان و سختگیرانه را بر حقوق و آزادیهای زنان وضع کرده و آنان را از حق آموزش به سویۀ بالاتر از صنف ششم، کار در ادارات دولتی و غیردولتی، به جز ادارات معدود، و اکثر فعالیتهای اجتماعی منع کرده اند.
