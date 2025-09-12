مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده امریکا، با محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، صدر اعظم و وزیر خارجۀ قطر، دیدار می‌کند که در پی حملۀ غیرمنتظرۀ هوایی اسراییل بر رهبران حماس در قلمرو قطر، به واشنگتن آمده است.

دیدار وزیران خارجۀ امریکا و قطر حوالی چاشت جمعه در قصر سفید برگزار شده و به رسانه‌ها اجازۀ حضور در آن داده نشده است.

رسانه‌های امریکایی از قول منابعی که از آنان نام نبرده، گزارش داده اند که آل‌ثانی پس از چاشت جمعه رهسپار شهر نیویارک خواهد شد تا در آنجا با دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده دیدار و گفتگو کند.

آل‌ثانی روز پنجشنبه در نیویارک حضور داشت و در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد که به درخواست قطر و در پی حملۀ اسراییل بر رهبران گروه تروریستی حماس در دوحه برگزار شده بود، سخنرانی کرد.

قطر حملۀ اسراییل را محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت ملی خود خوانده است. ترمپ این حمله را "تاسف‌آور" خوانده، اما گفته است که این رویداد می‌تواند "فرصتی برای صلح" باشد، زیرا به گفتۀ وی از بین بردن حماس "هدف شایسته" است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسۀ روز پنجشنبه خود را با نشر بیانیه‌ای پایان بخشید که در آن همۀ اعضای این شورا، به شمول ایالات متحده، بدون ذکر نام اسراییل، حملات اخیر بر دوحه را تقبیح کردند.

بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل، روز چهارشنبه گفت که اگر قطر رهبران حماس را که از سال‌ها به اینسو در آن کشور به سر می‌برند، اخراج نکند یا به عدالت نسپارد، اسراییل چنین خواهد کرد.

قطر میزبانی از رهبران حماس را به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای میانجی‌گری در جنگ طولانی چند دهه‌ای میان اسراییل و فلسطین، توجیه کرده است.