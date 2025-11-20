مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، می گوید که ایالات متحده در حال تهیه فهرستی از "مفکوره های ممکن" برای پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین است.

روبیو این نظر را روز چهارشنبه در پستی در صفحه اکس خود مطرح کرد.

روبیو نوشت: " پایان دادن به جنگ پیچیده و مرگبار مانند جنگ اوکراین مستلزم تبادل گستردۀ مفکوره های جدی و واقع بینانه است، و دستیابی به صلح پایدار نیازمند آن است که هر دو طرف با امتیازات دشوار اما ضروری موافقت کنند."

دن دریسکول، منشی یا مسوول امور ملکی اردوی ایالات متحده، قرار بود روز پنجشنبه دومین روز مذاکرات خود را با مقام های اوکراینی در کیف برگزار کند.

رسانه های امریکایی این مذاکرات را به عنوان بخشی از ماموریتی برای احیای مذاکرات صلح اوکراین و روسیه که ماه ها متوقف شده بود، توصیف کردند.

به اساس عکسی که شمیهول ،عضو کابینه یوکراین، در حساب X خود منتشر کرده است، دریسکول، روز چهارشنبه با دنیس شمیخال، وزیر دفاع اوکراین، دیدار کرد.

یولیا سویریدنکو، صدراعظم اوکراین، روز پنجشنبه در پستی در صفحه X گفت که او نیز با دریسکول ملاقات کرده است.

سویریدنکو نوشت: "این سفر فرصت مهمی را برای مقام های ارشد نظامی با دریسکول فراهم می کند تا وضعیت میدان نبرد را ارزیابی کرده و از نزدیک شاهد عواقب تجاوز روسیه باشند."

او افزود: " در حالی که روسیه به کشتار غیرنظامیان بی گناه، تخریب خانهها و هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی ادامه میدهد، استراتژی فشار بر روسیه مؤثر واقع شده است. تقویت بیشتر تحریمهای انرژی و مالی علیه کشور متجاوز بسیار مهم است."

تاکنون هیچ گزارشی از دریسکول یا اردو در مورد جلسات او در اوکراین منتشر نشده است.

ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، به روز چهارشنبه در پستی در صفحه X گفت که ملتش " از هر گام قاطع و رهبری رییس جمهور ترمپ ،هر پیشنهاد قوی و منصفانه ای که با هدف پایان دادن به این جنگ انجام شده است، حمایت کرده است.

زلینسکی افزود فقط رئیس جمهور ترمپ و ایالات متحده قدرت کافی برای پایان دادن به این جنگ را دارند."