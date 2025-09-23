روبیو با جی شنکر و احمد الشرع در نیویارک دیدار کرد

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه ۲۲ سپتمبر، در نیویارک، همزمان با گردهمایی رهبران جهان برای مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد، با احمد الشرع، رییس حکومت انتقال سوریه، دیدار کرد.

روبیو و الشرع در مورد اولویت‌های ایالات متحده در سوریه گفتگو کردند، کشوری که در حال بهبودی از بیش از یک دهه جنگ داخلی، دهشت افگنی و خشونت است.

روبیو در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشت: " من با الشرع، رییس [حکومت انتقالی] سوریه، در مورد اهداف مشترک مان برای یک سوریه باثبات و مستقل و تلاش‌های مداوم برای ایجاد امنیت و رفاه برای همه سوری‌ها دیدار کردم."

آقای روبیو افزود: " ما همچنین در مورد اجرای اعلامیۀ تاریخی رییس جمهور ترمپ در مورد کاهش تحریم‌ها و اهمیت روابط اسراییل و سوریه گفت‌گو کردیم."

وزارت خارجۀ ایالات متحده همچنین در بیانیه ‌ای اعلام کرد که روبیو و الشرع در مورد اقدامات مداوم ضد دهشت افگنی، تلاش‌ها برای یافتن امریکایی‌های مفقود شده و اهمیت روابط اسراییل و سوریه در دستیابی به امنیت منطقه ‌ای بیشتر گفت‌گو کردند.

الشرع، که شورشیان اسلام‌ گرای او در دسمبر سال گذشته قدرت را به دست گرفتند، اولین رهبر سوری خواهد بود که در دهه‌های گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی می‌ کند.

الشرع شب یکشنبه با اعضای جامعه سوریه در نیویارک دیدار کرد و به سوالات حضار پاسخ داد.

ایالات متحده در ماه جولای تحریم‌ها علیه دولت موقت الشرع را لغو کرد " تا به سوری‌ها فرصتی برای عظمت بدهد."

قبل از این دیدار، وزیر خارجۀ ایالات متحده روز دوشنبه، همچنین با همتای هندی خود، سوبرامانیم جی شنکر، در نیویارک دیدار کرد، زیرا دو کشور برای حل اختلاف بر سر تعرفه‌ها تلاش می‌ کنند.

طبق بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده " ماکو روبیو، با تاکید بر اینکه هند رابطه‌ای با اهمیت حیاتی برای ایالات متحده است، از تعامل مداوم حکومت هند در تعدادی از مسایل از جمله تجارت، دفاع، انرژی، دواسازی، مواد معدنی حیاتی و سایر موارد مرتبط با روابط دوجانبه ابراز قدردانی کرد."

در این بیانیه همچنین آمده است که روبیو و جی شنکر توافق کردند که ایالات متحده و هند به همکاری خود برای ارتقای یک منطقه آزاد و باز هند و اقیانوس آرام، از جمله از طریق بلاک مشارکتی متشکل از آسترالیا، هند، جاپان و ایالات متحده، ادامه خواهند داد.

جی شنکر در پستی در صفحه اجتماعی X در مورد دیدار با روبیو اظهار نظر کرده است.

وزیر خارجۀ هند در این پست گفته است: "از ملاقات با وزیر خارجه روبیو امروز صبح در نیویارک خوشحالم. گفتگوی ما طیف وسیعی از مسائل دوجانبه و بین‌ المللی مورد توجه فعلی را پوشش داد."

این اولین دیدار مهم بین دو دیپلومات ارشد ایالات متحده و هند از زمان اعمال تعرفه اضافی ۲۵ درصدی واشنگتن بر واردات از هند به دلیل خرید نفت ارزان روسیه توسط دهلی جدید بود.