دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا گفته است که ضرب‌الاجل حملات بر تاسیسات تولید برق ایران را تا ششم اپریل به تعویق انداخته است.

رییس جمهور ترمپ روز پنجشنبه در پستی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشته است که مقام‌های ایرانی خواستار زمان بیشتر شده اند. ترمپ نگاشت: "اگر آنان آنچه را که باید بکنند، انجام ندهند، من تاسیسات تولید برق شان را از بین خواهم برد."

رییس جمهور ایالات متحده شرط حمله نکردن بر تاسیسات تولید برق ایران را، بازگشایی بی‌قید و شرط تنگۀ استراتیژیک هرمز اعلام کرده است.

دونالد ترمپ روز شنبۀ گذشته هشدار داد که اگر ایران در جریان "۴۸ ساعت" یعنی تا ۲۱ مارچ تنگۀ هرمز به گونۀ کامل و بدون تهدید باز نکند، ایالات متحده بر تاسیسات تولید برق آن کشور حمله خواهد کرد.

پس از آنکه رییس جمهور ترمپ از گفتگوهای سازنده میان ایالات متحده و مذاکره کنندگان ایرانی خبر داد، ضرب الاجل حمله بر تاسیسات برق ایران را برای پنج روز – تا ۲۷ مارچ - تمدید کرد.

پس از هشدار ترمپ، رژیم ایران نیز تهدید کرد که اگر بر تاسیسات تولید برق آن کشور حمله شود، نظامیان ایرانی نیز تاسیسات تولید برق را در کشورهای منطقه هدف حمله قرار خواهند داد.

همزمان با این، نظامیان امریکایی و اسراییلی روز جمعه چندین ساحه در سرتاسر ایران، به شمول اهداف مرتبط به برنامۀ میزایلی آن کشور، را آماج حملات قرار دادند.

نظامیان امریکایی گفته اند که به "از بین بردن توانایی رژیم ایران برای اعمال قدرت نظامی فراتر از مرزهای این کشور" همچنان ادامه می‌دهند.

از سوی دیگر، نظامیان اسراییلی گفته اند که یک کارخانۀ نظامی تولید میزایل و ماین‌های بحری رژیم ایران را در شهر یزد هدف حمله قرار داده اند. وزارت دفاع اسراییل گفته است که حملات بر مواضع رژیم ایران تشدید شده و گسترش خواهد یافت.

در همین حال، مذاکره کنندگان امریکایی و ایرانی سرگرم گفتگوها برای پایان بخشیدن به حملات مشترک ایالات متحده و اسراییل علیه رژیم ایران است. رییس جمهور ترمپ گفته است که این مذاکرات "بسیار به خوبی پیش می‌رود".

دونالد ترمپ گفته است که تمدید تعلیق حملات بر تاسیسات تولید برق ایران تا ده روز به خاطری است که ایالات متحده سرگرم "گفتگوهای مثبت" با مذاکره کنندگان ایرانی اند.

تا کنون مذاکره کنندگان ایرانی، که ایالات متحده هویت آنان را فاش نکرده است، در مورد وضعیت و پیشرفت‌ گفتگوها با ایالات متحده حرفی نزده اند.

با اینحال، مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، روز پنجشنبه پیش از عزیمت به فرانسه به هدف اشتراک در نشست جی‌۷ – هفت اقتصاد بزرگ جهان – گفت که "برخی پیشرفت‌های واقعی" در گفتگوهای غیرمستقیم با ایران رونما شده است.