مایک هکبی، سفیر ایالات متحدهٔ امریکا در اسرائيل، می‌گوید که واشنگتن در نظر دارد تا تعداد مراکز توزیع مواد غذایی را در غزه چهاربرابر افزایش دهد.

به گفتهٔ هکبی، از این کار، بخشی از تلاش‌های ایالات متحده برای رسیدگی به بحران بشری و جنگ جاری میان اسرائیل و حماس در این باریکه می‌باشد.

سفیر ایالات متحده در اسرائيل، روز چهارشنبه ششم آگست (۱۵ اسد) در صحبت با شبکهٔ تلویزیونی فاکس نیوز، گفت که پلان "عاجل" افزایش مراکز توزیع مواد غذایی در غزه، از چهار مرکز کنونی، به ۱۶ مرکز می‌باشد.

این مراکز از سوی بنیاد بشری غزه (جی ایچ اف) که یک سازمان مستقر در ایالات متحده می‌باشد و از سوی این کشور تمویل می‌گردد، اداره می‌شود.

هکبی گفت که ایالات متحده می‌خواهد که مراکز این بنیاد " تا ۲۴ ساعت فعال باشند تا غذای بیشتر را به گونهٔ مؤثرتر به افراد بیشتر" فراهم کنند.

در عین حال، مارکو روبیو، وزیرخارجهٔ ایالات متحده، روز چهارشنبه در صحبت با شبکهٔ تلویزیونی فاکس بزنس گفت، درحالی که ایالات متحده برای رسیدگی به بحران بشری در غزه تلاش می‌کند، باید بر دو مشکل دیگر در این باریکه، توجهٔ بیشتر کند.

آقای روبیو گفت که مشکل دوم، سرنوشت حدود ۲۰ گرونان باقی ماندهٔ است که از زمان تهاجم ماهٔ اکتوبر سال ۲۰۲۳ گروهٔ تروریستی حماس بر اسرائيل، در قید اند.

روبیو گفت: "موضوع سوم این است، تا زمانی که حماس وجود داشته باشد، صلح وجود نخواهد داشت. صلحی دایمی نمی‌تواند وجود داشته باشد."