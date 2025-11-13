مارکو روبیو، وزیر امور خارجۀ ایالات متحده، گفت که حکومت چین موافقت کرده است که صادرات مواد مورد استفاده برای تولید فنتانیل را محدود کند. فنتانیل یک مادۀ مخدر غیرقانونی است که سالانه ده‌ها هزار نفر در ایالات متحده در اثر مصرف آن جان می‌بازند.

روبیو گفت که توافق چین پس از مذاکرات بین دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، و شی جینپینگ، رییس جمهور چین، در کوریای جنوبی در ۳۰ اکتوبر حاصل شد.

او گفت که چین موافقت کرده است که صادرات ۱۳ ماده اولیه کلیدی مورد استفاده در تولید فنتانیل را متوقف کند، که به گفته او می‌ تواند به تلاش اداره رییس جمهور ترمپ برای مهار کردن قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده کمک کند.

به عنوان بخشی از توافق میان رییس جمهور ترمپ و شی که قصر سفید در اول نومبر اعلام کرد، چین موافقت کرده است که اقدامات قابل توجهی را برای پایان دادن به جریان فنتانیل به ایالات متحده انجام دهد.

در این توافق آمده است: "چین حمل و نقل برخی از مواد کیمیایی تعیین شده به امریکای شمالی را متوقف کرده و صادرات برخی دیگر از مواد کیمیایی را به تمام نقاط جهان به شدت کنترول خواهد کرد."

کش پتل، رییس اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌‌آی) نیز پس از دیدار با همتایان چینی خود در سفر به پایتخت چین در هفته گذشته، ممنوعیت صادرات هر ۱۳ ماده اولیه از سوی بیجینگ را تایید کرد.

پتل روز چهارشنبه در یک نشست خبری قصر سفید گفت: "جمهوری خلق چین تمام ۱۳ ماده اولیه مورد استفاده برای تولید فنتانیل را به طور کامل تعیین و فهرست کرده است. علاوه بر این، آنان موافقت کرده ‌اند که هفت محصول دیگر کیمیایی را که برای تولید این داروی کشنده نیز استفاده می ‌شوند، کنترول کنند."

پتل افزود: "رییس‌ جمهور ترمپ پایپلاینی را بسته است که فنتانیل تولید می‌کند و ده‌ها هزار امریکایی را می‌کشد."

روبیو همچنین از مکسیکو به خاطر همکاری نزدیک با مسوولان تنفیذ قانون در ایالات متحده برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از طریق زمین به ایالات متحده تمجید کرد.

او گفت: "مقام های مکسیکویی امروز بیش از هر زمان دیگری تلاش می‌کنند و ما بیش از هر زمان دیگر با مقام های مکسیکویی برای متوقف کردن این جریان همکاری نزدیک داریم."

ایالات متحده در ماه‌های اخیر حملات هوایی متعددی را بر قایق‌هایی که گفته می شود حامل مواد مخدر به مقصد امریکا استند، در کارایب و شرق اقیانوس آرام انجام داده و آنان را به دلیل تهدید امنیت ملی، اهداف نظامی مشروع اعلام کرده است.

روبیو گفت که هیچ یک از همتایان او در گروه ۷ در مذاکرات این هفته خود نگرانی‌ هایی در مورد حملات هوایی مطرح نکردند. او همچنین گفت که ایالات متحده همچنان به ممنوعیت حمل مواد مخدر در بحر ادامه میدهد، اما معتقد است که ممنوعیت به تنهایی موثر نیست.

روبیو گفت : "ممنوعیت‌ها هیچ اثر بازدارنده ‌ای ندارند. این سازمان‌های مواد مخدر به این واقعیت که ممکن است پنج درصد از محموله‌های مواد مخدر خود را از دست بدهند، عادت کرده اند. این امر مانع ادامه کار آنان نمی‌‌شود. آنچه شما دیده‌ اید، تاثیر بر قایق‌های مواد مخدر است. شما تعداد بسیار کمتری از آنها را دیده‌اید. "

ایالات متحده، ونزویلا را به پناه دادن به قاچاقچیان مواد مخدر متهم کرده است. روبیو حکومت ونزویلا را " یک رژیم نامشروع" توصیف کرد که به گفتۀ وی "اساساً یک سازمان قاچاق مواد مخدر است که خود را قدرتمند کرده است".

روبیو در پاسخ به این سوال که آیا ایالات متحده عملیات دستگیری مشابه به دستگیری منویل نوریگه، رهبر نظامی وقت پانامه در سال ۱۹۹۰ انجام خواهد داد، گفت: " من فقط می ‌توانم در مورد آنچه اکنون با آن روبرو استیم اظهار نظر کنم، و این همان چیزی است که رییس جمهور مجوز آن را داده است ، عملیاتی برای جلوگیری از سرازیر شدن مواد مخدر به کشور ما توسط این سازمان‌های تروریستی. و این همان کاری است که ما در حال انجام آن استیم."

روبیو ضمن ستایش از مکسیکو، گفت که ایالات متحده "همکاری قوی" با السلوادور، اکوادور، گواتیمالا و دیگر کشورهای منطقه داشته است که به گفته او به ایالات متحده در توقف قاچاق مواد مخدر از طریق زمین کمک می‌‌کنند.