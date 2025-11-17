وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که گروه موسوم به "کارتل د لوس سُلس" که آن را گفته می شود رهبری آنرا نیکلاس مدورو، رئیس‌ جمهور ونزویلا به عهده دارد، در فهرست " سازمان‌های تروریستی خارجی" قرار خواهد داد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، روز یکشنبه در بیانیه‌ ای گفت این تصمیم تا یک هفته دیگر اجرایی می‌ شود.

او افزود این اقدام با هدف مقابله با قاچاق مواد مخدر و افزایش فشار بر حکومت مدورو انجام می ‌شود.

به اساس این تصمیم، ارائه هرگونه حمایت مالی یا لوجستیکی از این گروه ممنوع خواهد شد و افراد مرتبط با آن هدف تحریم‌های گسترده ‌تری قرار می‌ گیرند.

وزارت مالیه امریکا قبلا نیز این گروه را تحریم کرده بود، اما معرفی آن به عنوان یک سازمان تروریستی، صلاحیت قانونی بیشتری در اختیار واشنگتن قرار می ‌دهد.

اصطلاح "کارتل د لوس سُلس" از سوی حکومت امریکا برای اشاره به شبکه‌ ای از مقام‌های نظامی و دولتی در ونزویلا به کار می ‌رود که به گفته واشنگتن، در فعالیت‌هایی مانند قاچاق مواد مخدر و استخراج غیرقانونی معادن نقش دارند.

نیکلاس مدورو هرگونه نقش در رهبری این گروه را تکذیب کرده، اما امریکا می ‌گوید این شبکه با هدایت مستقیم او فعالیت دارد.

همزمان با تصمیم ایالات متحده برای این تصمیم که " کارتل د لوس سُلس" را در فهرست سازمان های قرار دهد، دونالد ترمپ، رئیس ‌جمهور امریکا، در صحبت با خبرنگاران گفت ممکن است گفت‌ وگوهایی با نیکلاس مدورو انجام شود.

او گفت: 'فکر می ‌کنم ونزویلا مایل است با ما گفت‌ وگو کند'. رئیس ‌جمهور امریکا جزئیات بیشتری درباره زمان یا چارچوب این تماس‌ ها ارائه نکرد.

حکومت امریکا در سال‌های اخیر سیاست سخت ‌گیرانه در برابر حکومت مدورو در پیش گرفته و با آمدن ترمپ به قصر سفید، این فشارها افزایش چشمگیری یافته است.

دو ماه قبل، واشنگتن پاداش ارائه اطلاعاتی را که به بازداشت نیکلاس مدورو منجر شود به ۵۰ میلیون دالر افزایش داد.