مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، در روزهای آینده به اسراییل سفر میکند تا در مورد تصریح اولویتهای امریکا در قبال جنگ اسراییل-حماس، مسایل گستردهتر امنیتی شرق میانه را به بحث بگیرد.
وزارت خارجۀ ایالات متحده روز جمعه ۱۲ سپتمبر با نشر بیانیهای گفت که "اطمینان از این که حماس هرگز دوباره بر غزه حاکمیت نکند" و تمام گروگانهای اسراییلی از بند حماس رها شود، مسایلی اند که روبیو بر آن تمرکز خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است که مبارزه با اقدامات ضد اسراییلی به شمول "بهرسمیتشناختن یکجانبۀ کشور فلسطینی که پاداشی به تروریزم حماس است، و نیز اقدامات حقوقی در محکمۀ بینالمللی جرایم و محکمۀ بینالمللی عدالت" از مسایل مورد بحث در این سفر است.
وزارت خارجۀ امریکا گفته است که دیدار با خانوادههای گروگانها و تاکید بر لزوم بازگشت آنان به آغوش بستگانشان، به عنوان یک اولویت اصلی، از دیگر برنامههای روبیو در سفر به اسراییل است.
در ادامۀ این سفر، روبیو به بریتانیا سفر میکند تا با هیات امریکایی بپیوندد که رییس جمهور ترمپ را در سفر به بریتانیا همراهی میکند.
روبیو در بریتانیا با ایوت کوپر، وزیر خارجۀ بریتانیا، دیدار خواهد کرد تا درباره همکاری امریکا و بریتانیا در زمینۀ چالشهای حیاتی جهانی، از جمله جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای، تضمین آزادی همه گروگانها از بند حماس و برقراری آتشبس در غزه، پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین، و رقابت با چین گفتوگو کند.
گروه