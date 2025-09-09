اسکات بسنت، وزیر مالیۀ ایالات متحده می‌گوید، در حالی که حکومت در حال بررسی اقدامات برای اعمال تحریم های بیشتر بر روسیه، پس از انجام بزرگترین حملۀ هوایی مسکو در جنگ اوکراین است، "همۀ گزینه‌ها روی میز قرار دارند."

بسنت، این اظهارات را روز دوشنبه، پس از ملاقات با دیوید او سولیوان، نمایندۀ اتحادیۀ اروپا در امور تعزیرات، در واشنگتن بیان داشت.

بسنت در صفحۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا، "بر اهمیت ختم جنگ در اوکراین متحد اند و تمام گزینه ها به عنوان بخشی از استراتیژی رییس جمهور ایالات متحده برای حمایت از مذاکرات صلح، روی میز قرار دارد."

رییس جمهور ترمپ گفت که او آماده بود تا بخش دوم تعزیرات ایالات متحده علیه روسیه را در پاسخ به حملات اخیر مسکو بر اوکراین، آغاز کند.

کاجا کالاس، رئیس امور خارجی اتحادیۀ اروپا گفت که روسیه بزرگترین حملۀ هوایی خود را علیه اوکراین در اخیر هفتۀ گذشته انجام داد که جان چهار نفر را گرفت و ۴۴ نفر دیگر را مجروح ساخت؛ کالاس افزود که تنها گزینۀ که باقیمانده است، "اعمال" بیشتر فشار بر روسیه است.

کالاس گفت که تعزیرات بین المللی، تا کنون روسیه را از کم از کم ۴۵۰ میلیارد دالر بودجۀ جنگی، به شمول ۱۵۴ میلیارد دالر درآمد نفت، محروک کرده است. این دیپلومات اروپایی خواستار اقدامات بیشتر علیه روسیه شد.