سازمان حقوق بشری "حال‌وش" گزارش داده است که کم از کم هفت مهاجر افغان در اثر گلوله‌باری مرزبانان ایران کشته و چند مهاجر دیگر افغان زخمی شدند.

حال‌وش که رویدادهای مرتبط به حقوق بشر را در ولایت سیستان و بلوچستان در ایران نظارت کرده و به گونۀ ویژه به پوشش رویدادهای مرتبط با مسلمانان سنی و اقلیت‌های قومی در ایران می‌پردازد، در گزارش گفته است که این مهاجران افغان روز جمعۀ گذشته کشته شدند.

در گزارش حال‌وش آمده است: "نیروهای سپاه پاسداران و مرزبانی سراوان در چندین کمین مرزی، چند گروه از مهاجران افغان را که شامل زنان، مردان و نوجوانان بودند، هدف تیراندازی مستقیم قرار داده و دست‌کم هفت نفر را کشته و تعدادی را زخمی کردند. همچنین ده‌ها مهاجر پس از بازداشت به اردوگاه الغدیر زاهدان منتقل و در روز بعد ردمرز شدند."

به گزارش این نهاد حقوق بشری، مرز سراوان در ماه‌های اخیر شاهد افزایش تیراندازی‌ها، کمین‌ها و برخوردهای خشونت‌آمیز علیه مهاجران افغان بوده و این روند نگرانی‌های گسترده‌ای درباره نقض جدی حقوق انسانی پناهجویان ایجاد کرده است.

در تازه‌ترین مورد، به گزارش حال‌وش، یک مهاجر افغان روز یکشنبه در مربوطات سراوان در اثر گلوله‌باری مستقیم مرزبانان ایران از ناحیۀ دست به شدت زخمی شده است.

از این مهاجر افغان به نام خان‌محمد محمدی یاد شده که اکنون در شفاخانۀ رازی سراوان بستر است اما به گزارش حال‌وش "به دلیل کمبود امکانات پزشکی و نبود تجهیزات تخصصی، احتمال قطع دست او وجود دارد."

پیش از این نیز گزارش‌های متعدد در مورد گلوله‌باری مستقیم مرزبانان ایران بر مهاجران افغان و کشته شدن افغان‌ها در چنین رویدادها نشر شده است، اما مقام‌های ایرانی این گزارش‌ها را رد کرده اند.

سراوان یکی از مسیرهای اصلی ورود مهاجران افغان است که بدون مدارک معتبر سفر و به گونۀ غیرقانونی از افغانستان به ایران سفر می‌کنند.

پس از حملات اسراییل بر ایران، روند اخراج مهاجران افغان از ایران به گونۀ بی‌پیشینه شدت گرفته است.

بر اساس آمار مقام‌های ایرانی، کم و بیش شش میلیون شهروند افغانستان در ایران اقامت دارند که از آغاز سال روان تا کنون بیش از ۱.۵ میلیون مهاجر افغان، عمدتاً مهاجران فاقد اسناد و مدارک معتبر اقامت، اغلب به گونۀ اجباری از آن کشور به افغانستان اخراج شده اند.