تمرینات مشترک نظامی ایالات متحده – کوریای جنوبی

ایالات متحده و کوریای جنوبی تمرینات بزرگ سالانۀ نظامی شان را روز دوشنبه با هدف آمادگی بهتر در برابر تهدید کوریای شمالی مجهز با سلاح هستهای آغاز کردند.
کوریای شمالی هشدار داده است که چنین تمرینهای نظامی تنشهای منطقه را عمیقتر کرده و به "هرگونه تحریک" علیه قلمرو خود پاسخ خواهد داد.
در تمرینات ۱۱ روزۀ نظامی امریکا – کوریای جنوبی حدود ۲۰ هزار سرباز شرکت دارند که ۱۸هزار آن نظامیان کوریای جنوبی اند.
وزارت دفاع کوریای شمالی هفتۀ گذشته با صدور بیانیهای گفت که این تمرینات، موضع تقابل نظامی متحدان را با کوریای شمالی نشان میدهد.
پیونگ یانگ اعلام کرده است که نیروهای آن کشور آماده خواهند بود تا در برابر هرگونه تحریک فراتر از خطوط مرزی، اقدام متقابل کند.
