تحریم سه سازمان غیر حکومتی توسط وزارت خارجۀ ایالات متحده

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، تحریم‌ های جدیدی را علیه سه سازمان غیرحکومتی خارجی به دلیل حمایت از محکمه بین‌ المللی جرایم یا (ICC) برای تحقیق، دستگیری، بازداشت یا پیگرد قانونی اتباع اسراییلی بدون رضایت اسراییل، اعلام کرد.

آقای روبیو روز پنجشنبه اعلام کرد که سه سازمان غیرحکومتی الحق، مرکز حقوق بشر المیزان و مرکز حقوق بشر فلسطین (PCHR) ، در فهرست تحریم‌ ها قرار گرفته‌ اند.

این تحریم‌ها به مقام های ایالات متحده اجازه می‌ دهد تا دارایی‌ های افراد و نهادهای موصوف را مسدود کنند.

روبیو در بیانیه‌ ای گفت: " این حکومت به صراحت گفته است: ایالات متحده و اسرائیل عضو اساسنامه روم نیستند و بنابراین شامل اختیارات محکمه بین‌المللی چرایم نیستند."

آقای روبیو گفت که ایالات متحده با " دستور کار سیاسی، زیاده ‌روی و بی‌ توجهی ای" محکمه بین‌المللی جرایم به حاکمیت ایالات متحده و متحدان ما مخالف است.

تحریم ‌های جدید دو هفته پس از آن اعمال شد که روبیو اقدامات مشابهی را علیه چهار مقام مرتبط با محکمه بین‌المللی جرایم انجام داد، محکمه ای که در حال بررسی جنایات جنگی ای ادعا شده ای اسراییل در جنگ علیه گروه تروریستی حماس در غزه بوده است.

در ماه جون، اداره رییس جمهور ترمپ چهار قاضی جداگانه محکمه بین‌المللی جرایم را به دلیل "سیاسی ‌ساختن و سوءاستفاده از قدرت" توسط محکمه تحریم کرد.

ایالات متحده و اسراییل عضو محکمه بین‌المللی جرایم نیستند. آنها همچنین مشروعیت محکمه را که حکم بازداشت بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل، را به دلیل جنایات جنگی ادعا شده بخاطر واکنش نظامی او در غزه پس از حمله تروریستی حماس علیه اسراییل در اکتوبر ۲۰۲۳ صادر کرده است، به رسمیت نمی ‌شناسند. اسراییل این ادعاها را جداٍ رد می ‌کند.