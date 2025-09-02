سوریه برای نخستین بار در بیش از یک دهه نفت صادر کرد

حکومت سوریه گفته است که برای نخستین بار در چندین سال گذشته با صدور نفت، به بازارهای بین‌المللی انرژی وارد شده است.

بیش از یک دهه جنگ داخلی در سوریه صنعت نفت آن کشور را به شدت صدمه رسانده است.

وزارت انرژی سوریه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که ۶۰۰ هزار بیرل نفت خام را روز دوشنبه اول سپتمبر از بندر طرطوس، صادر کرده است.

این وزارت گفته است که این نفت در کشتی نفت‌کش نیسوس کریستینا با پرچم یونان بارگیری شده و به یک شرکت بین‌المللی به نام "بی سرف انرژی" فروخته شده است.

تا کنون وزارت انرژی سوریه به گونۀ فوری به درخواست صدای امریکا برای ارایۀ جزییات در بارۀ فعالیت شرکت "بی سرف انرژی" پاسخ ارایه نکرده است.

ریاض الجوباسی، معاون نفت و گاز وزارت انرژی سوریه، روز دوشنبه به تلویزیون دولتی آن کشور گفت که به نظر می رسد این محمولۀ نفتی به سمت یونان در حرکت است.

محمد البشیر، وزیر انرژی سوریه، در شبکۀ اجتماعی ایکس، این رویداد را یک "گام تاریخی" عنوان کرده و گفت که این مهم، "سوریه را به نقشه انرژی جهانی بازمی‌گرداند و تعهد ما را برای بازسازی بخش نفت و تقویت حضورمان در بازارهای بین‌المللی مجدداً تایید می‌کند."

سوریه از ماه دسمبر، پس از سرنگونی حکومت درازمدت و علوی بشار الاسد، توسط یک دولت انتقالی اسلام‌گرای سنی اداره می‌شود. سرنگونی رژیم اسد، جنگ داخلی ۱۴ ساله در سوریه را که منجر به ایجاد شگاف‌های عمیق و تخریب اخکیر زیربناهای آن کشور شده بود، پایان بخشید.

ایالات متحده در ماه جون تحریم‌های خود را علیه سوریه، در اقدامی به هدف حمایت از حکومت جدید و تقویت اقتصاد در حال تقلای آن کشور، لغو کرد.