تایوان در یک تلاش غیرمنتظره برای آماده ساختن مردم برای شرایط اضطراری، به شمول حملۀ احتمالی چین، این هفته نزدیک به ده میلیون "راهنمای دفاع ملکی" را به خانواده‌ها در سرتاسر آن جزیره توزیع خواهد کرد.

در این راهنما برای نخستین بار در مورد اینکه شهروندان در برخورد با سربازان دشمن چه کاری انجام دهند سفارش‌هایی گنجانیده شده و نیز در آن تاکید شده است که هرگونه ادعا مبنی بر تسلیم شدن تایوان باید غلط پنداشته شود. این راهنما همچنان در مورد موقعیت‌یابی پناهگاه‌های مقاوم در برابر بم و آماده کردن وسایل اضطراری، رهنمودهایی را در خود دارد.

این تازه‌ترین تلاش تایوان برای آماده کردن باشندگان این جزیره برای طیفی از بحران‌ها، از آفات طبیعی گرفته تا تهاجم چین می‌باشد، آنهم در شرایطی که بیجینگ فشار نظامی و سیاسی را برای به کرسی نشاندن ادعای خود مبنی بر ملکیت این جزیره افزایش بخشیده است.

لین فی فان، معاون شورای امنیت ملی تایوان، گفت که این راهنما نشاندهندۀ اراده برای دفاع از تایوان است. لین افزود که به زودی نسخۀ این راهنما به زبان انگلیسی و سایر زبان‌های خارجی نیز در دسترس قرار خواهد گرفت.

چین ادعا دارد که تایوان بخشی از قلمرو آن کشور است و برای گرفتن کنترول این جزیره، توسل به زور را نفی نکرده است. اما حکومت تایوان ادعاهای چین را رد کرده و می‌گوید که تنها تایوانی‌ها می‌توانند در مورد آیندۀ شان تصمیم بگیرند.

ایالات متحده مانند شمار زیادی از کشورها، تایوان را منحیث یک کشور به رسمیت نمی‌شناسد، اما روابط غیررسمی‌ خود را حفظ کرده است. واشنگتن همواره در بخش فراهم آوری تسلیحات دفاعی با تایوان کمک کرده است.